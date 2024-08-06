Высший совет правосудия уволил судей Князева и Тандыра

Высший совет правосудия принял решение об увольнении двух судей. Речь идет о Всеволоде Князеве и Алексее Тандыре.

Напомним, что первого судью подозревают по делу о взятке в размере 2,7 миллиона долларов, а второго – в причастности к смертельному ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец.

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Что известно об увольнении судей

Днем 6 августа ВСП принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева.



Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. В январе 2024 года Князев, после внесения залога в более 18 миллионов гривен, вышел из СИЗО. Заметим, что сумму залога уменьшали семь раз.



Также ВСП принял решение об увольнении судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая 2023 года, в результате чего погиб нацгвардеец.