В Киевской области из-за генератора погиб мужчина и его гости

В Киевской области сразу три человека погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла из-за генератора.

Людей уже без признаков жизни нашли в частном доме в Княжичах. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Что известно о трагедии в Киевской области

В результате отравления угарным газом погибли 45-летний хозяин дома и двое его гостей – 51-летний мужчина и 48-летняя женщина. Полицейские уже устанавливают все обстоятельства инцидента.

По предварительным данным трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию,

– отметил Небитов.

Также руководитель полиции призвал всех четко соблюдать инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. "Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людях", – подчеркнул Небитов.

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В Княжичах три человека погибли из-за генератора / Фото с телеграмма Андрея Небитова

5-месячный малыш попал в реанимацию из-за соседского генератора

16 января в Ивано-Франковскую областную детскую больницу привезли младенца с признаками отравления угарным газом. Врачи сообщили об этом правоохранителям, потом родители написали заявление на соседа.

По их словам, вероятной причиной отравления стал угарный газ от генератора, который сосед установил на балконе. Обстоятельства инцидента уже устанавливают полицейские. К счастью, через несколько дней, 20 января, ребенка выписали из больницы домой.