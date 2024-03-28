Если этого не произойдет, вопросы возникнут уже к самому Петру Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Петр Олещук, комментируя появление в медиа совместных фото народного депутата от "Евросолидарности" Николая Княжицкого и агента ФСБ Владимира Сивковича.

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За нардепа-кума фсбшника должны взяться правоохранители

Учитывая, что статус нардепа позволяет иметь доступ к информации, составляющей государственный вес, было бы вполне логичным особенно во время войны с Россией, правоохранителям заняться нардепом-кумом эфэсбэшника, а Порошенко исключить его из фракции. Конечно, если у них нет общих интересов,

– отмечает эксперт.

В то же время он не исключает наличие таких интересов, учитывая, что сотрудничеству нардепов от Порошенко с фсбшниками предшествовала торговля с Россией, бизнес с ОРДЛО, совместные дела с Медведчуком и общие политические интересы с Путиным.

Своим заявлением политический эксперт Олещук отреагировал на фото встреч нардепа от фракции "ЕС" Николая Княжицкого с подозреваемым за госизмену Владимиром Сивковичем в Турции и Австрии уже после начала российско-украинской войны.

Сивкович был известным бывшим КГБистом и действующим представителем ФСБ и на момент встреч с Княжицким уже ходил под госизменой и находился в России. Вряд ли его кум Николай Княжицкий этого не знал. Более того, Княжицкий еще с начала 2000-х работал помощником Сивковича, который потом готовил сотни ипсошных операций, разгон Майдана, сети "кротов" в Украине и многое другое. Несмотря на это, у Сивковича и Княжицкого были общие дела, они были соучредителями общественных организаций и вместе влияли на украинскую политику,

– отмечает Олещук.

Политолог также обратил внимание на место встреч соратника Порошенко и фсбшника Сивковича: Турция и Австрия. Турция – нейтральная площадка для встреч российских шпионов с их агентурой. Зато Австрия известна своим запретом на экстрадицию.



В сети показали фото со встречи Княжицкого и Сивковича / Фото из фейсбука Олещука



В сети показали фото со встречи Княжицкого и Сивковича / Фото из фейсбука Олещука

Встречи Княжицкого и Сивковича