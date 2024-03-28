Якщо цього не станеться, питання виникнуть вже до самого Петра Порошенка. На цьому наголосив політичний експерт Петро Олещук, коментуючи появу в медіа спільних фото народного депутата від "Євросолідарності" Миколи Княжицького та агента ФСБ Володимира Сівковича.

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За нардепа-кума ФСБшника повинні взятися правоохоронці

Враховуючи, що статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить державну вагу, було б цілком логічним особливо під час війни з Росією, правоохоронцям зайнятися нардепом-кумом ефесбешника, а Порошенку виключити його із фракції. Звісно, якщо в них немає спільних інтересів,

– зазначає експерт.

Водночас він не виключає наявність таких інтересів, враховуючи, що співпраці нардепів від Порошенка з ФСБшниками передувала торгівля з Росією, бізнес з ОРДЛО, спільні справи з Медведчуком та спільні політичні інтереси з Путіним.

Своєю заявою політичний експерт Олещук відреагував на фото зустрічей нардепа від фракції "ЄС" Миколи Княжицького із підозрюваним за держзраду Володимиром Сівковичем у Туреччині та Австрії вже після початку російсько-української війни.

Сівкович був відомим колишнім КДБістом та чинним представником ФСБ і на момент зустрічей з Княжицьким вже ходив під держзрадою і перебував у Росії. Навряд його кум Микола Княжицький цього не знав. До того, Княжицький ще з початку 2000-х працював помічником Сівковича, який потім готував сотні ІПСОшних операцій, розгін Майдану, мережі "кротів" в Україні та багато іншого. Попри це, у Сівковича та Княжицького були спільні справи, вони були співзасновниками громадських організацій та разом впливали на українську політику,

– зазначає Олещук.

Політолог також звернув увагу на місце зустрічей соратника Порошенка та ФСБшника Сівковича: Туреччина та Австрія. Туреччина – нейтральний майданчик для зустрічей російських шпигунів з їх агентурою. Натомість Австрія відома своєю забороною на екстрадицію.



У мережі показали фото з зустрічі Княжицького та Сівковича / Фото з фейсбука Олещука



У мережі показали фото з зустрічі Княжицького та Сівковича / Фото з фейсбука Олещука

Зустрічі Княжицького та Сівковича