Якщо цього не станеться, питання виникнуть вже до самого Петра Порошенка. На цьому наголосив політичний експерт Петро Олещук, коментуючи появу в медіа спільних фото народного депутата від "Євросолідарності" Миколи Княжицького та агента ФСБ Володимира Сівковича.
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За нардепа-кума ФСБшника повинні взятися правоохоронці
Враховуючи, що статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить державну вагу, було б цілком логічним особливо під час війни з Росією, правоохоронцям зайнятися нардепом-кумом ефесбешника, а Порошенку виключити його із фракції. Звісно, якщо в них немає спільних інтересів,
– зазначає експерт.
Водночас він не виключає наявність таких інтересів, враховуючи, що співпраці нардепів від Порошенка з ФСБшниками передувала торгівля з Росією, бізнес з ОРДЛО, спільні справи з Медведчуком та спільні політичні інтереси з Путіним.
Своєю заявою політичний експерт Олещук відреагував на фото зустрічей нардепа від фракції "ЄС" Миколи Княжицького із підозрюваним за держзраду Володимиром Сівковичем у Туреччині та Австрії вже після початку російсько-української війни.
Сівкович був відомим колишнім КДБістом та чинним представником ФСБ і на момент зустрічей з Княжицьким вже ходив під держзрадою і перебував у Росії. Навряд його кум Микола Княжицький цього не знав. До того, Княжицький ще з початку 2000-х працював помічником Сівковича, який потім готував сотні ІПСОшних операцій, розгін Майдану, мережі "кротів" в Україні та багато іншого. Попри це, у Сівковича та Княжицького були спільні справи, вони були співзасновниками громадських організацій та разом впливали на українську політику,
– зазначає Олещук.
Політолог також звернув увагу на місце зустрічей соратника Порошенка та ФСБшника Сівковича: Туреччина та Австрія. Туреччина – нейтральний майданчик для зустрічей російських шпигунів з їх агентурою. Натомість Австрія відома своєю забороною на екстрадицію.
У мережі показали фото з зустрічі Княжицького та Сівковича / Фото з фейсбука Олещука
У мережі показали фото з зустрічі Княжицького та Сівковича / Фото з фейсбука Олещука
Зустрічі Княжицького та Сівковича
- Як відомо, вчора, 27 березня, у медіа з'явилася інформація про те, що член фракції Порошенка нардеп Микола Княжицький продовжує підтримувати тісні зв'язки із держзрадником та ФСБшником Володимиром Сівковичем. Останній у 2014 році втік до Росії, де працює на російські спецслужби.
- Згідно з інформацією, Княжицький і Сівкович продовжили спілкуватися навіть після анексії Криму Росією, Іловайського котла та всіх звірств Росії в Україні.
- Так, нардеп у 2017 році зустрічався разом зі зрадником на курорті в Туреччині, а згодом (щонайменше у 2018 – 2019 роках) – в Ізраїлі та Австрії.