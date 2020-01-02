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      Кнопкодавство, группы влияния и новые законы: чем отличились депутаты новой Рады

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      В 2019 году парламент рекордно обновился на 83%. Впервые в украинской Верховной Раде партия "Слуга народа" образовала монобольшинство и получила 254 мандата. Люди поменялись, но стали ли другими политические процессы в Раде – читайте в материале 24 канала.

      Еще с начала темп работы новой Рады назвали турборежимом. Только в первый день нардепы работали до двух ночи. Такая практика работы по ночам стала почти традиционной.

      Читайте также: Турборежим Верховной Рады: какие основные решения депутаты приняли в 2019 году

      Всего в парламент попали пять партий:

      • "Слуга народа",
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь",
      • "Родина",
      • "Европейская солидарность",
      • "Голос"

      "По форме этот созыв очень напоминает первое, когда почти 90% зашло новых людей", – сказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

      верховна рада Портрет нардепа Рады девятого созыва / инфографика 24 канала

      Основные решения, которые приняли депутаты

      В первые четыре месяца работы Рада девятого созыва выполнила обещания предыдущих лет.

      К теме: Законы, которые изменят жизнь украинцев в 2020 году

      В частности, запустили работу Антикоррупционного суда, которую заблокировал предыдущий созыв, вернули в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, забрали из Конституции депутатскую неприкосновенность и направили в Конституционный суд еще ряд изменений к Основному закону. Но ускоренный темп работы негативно отразился на качестве законопроектов, отмечают эксперты.

      Работа стала более интенсивной, но по большому счету цифры вполне соизмеримы с парламентом восьмого созыва. То есть, чуда в законодательной работе, или так называемого режима, просто не произошло,
      – сообщает председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      Что такое депутатская неприкосновенность?
      Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что ничто и никто не будет мешать им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      Штрафы за прогулы

      Также в этом созыве сдвинулась с места реформа парламента. Народные депутаты чаще, чем предшественники посещали пленарные заседания. Кое-где бывший спикер Андрей Парубий нарушал регламент и ставил на голосование законопроект, пытаясь собрать депутатов вместе.

      Читайте также: Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео

      Сейчас же, если нардеп пропускает 30% пленарных заседаний и комитетов, ему не выплачивают деньги за депутатскую деятельность. А это почти 30 тысяч гривен в месяц.

      "Мы заставляем отдельно санкциями закона выполнять Конституцию", – отметил директор Программы USAID Рада Игорь Когут.

      За прогулы и не личное голосование даже хотели лишать депутатского мандата. Но такие изменения в Основной закон не поддержал Конституционный суд. Хотя "болезнь кнопкодавства" охватила и новую Раду. 15 депутатов кнопкодавили 45 раз. В основном – это нардепы фракции Медведчука. Но на таком голосовании поймали и двух представителей монобольшинства: Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Оба извинились и пообещали отдать месячную зарплату на благотворительность.

      Смотрите видео о том, как кнопкодавы "Слуги Народа" извинились за содеянное:

      Группы влияния в парламенте

      Главной проблемой Верховной Рады осталось наличие олигархических групп влияния. Наибольшее имеют группы внутри монобольшинства. Самая мощная – группа Коломойского под руководством одиозного нардепа Александра Дубинского, которая сорвала уже несколько голосований.


      Александр Дубинский

      "Почему группы влияния сохраняются? Потому, что они являются теми, кто формирует экономику, кто держит медиа и практически все инструменты, которые влияют на эмоциональную составляющую избирателя", – пояснил политолог Александр Антонюк.

      Интересно: Верховная Рада-2019: недостатки и качественные изменения парламента

      Поэтому эксперты не исключают, что Владимир Зеленский может потерять контроль над монобольшинством. И тогда президент может распустить Раду. Но пока же новоиспеченные нардепы привыкают к депутатству, учатся быть политиками и работать в команде.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      18404
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Снятие неприкосновенности Верховная Рада Кнопкодавство
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