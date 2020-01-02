Кнопкодавство, группы влияния и новые законы: чем отличились депутаты новой Рады

В 2019 году парламент рекордно обновился на 83%. Впервые в украинской Верховной Раде партия "Слуга народа" образовала монобольшинство и получила 254 мандата. Люди поменялись, но стали ли другими политические процессы в Раде – читайте в материале 24 канала.

Еще с начала темп работы новой Рады назвали турборежимом. Только в первый день нардепы работали до двух ночи. Такая практика работы по ночам стала почти традиционной.

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Всего в парламент попали пять партий:

"Слуга народа",

"Оппозиционная платформа – За жизнь",

"Родина",

"Европейская солидарность",

"Голос"

"По форме этот созыв очень напоминает первое, когда почти 90% зашло новых людей", – сказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Портрет нардепа Рады девятого созыва / инфографика 24 канала

Основные решения, которые приняли депутаты

В первые четыре месяца работы Рада девятого созыва выполнила обещания предыдущих лет.

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В частности, запустили работу Антикоррупционного суда, которую заблокировал предыдущий созыв, вернули в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, забрали из Конституции депутатскую неприкосновенность и направили в Конституционный суд еще ряд изменений к Основному закону. Но ускоренный темп работы негативно отразился на качестве законопроектов, отмечают эксперты.

Работа стала более интенсивной, но по большому счету цифры вполне соизмеримы с парламентом восьмого созыва. То есть, чуда в законодательной работе, или так называемого режима, просто не произошло,

– сообщает председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Что такое депутатская неприкосновенность?

Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что ничто и никто не будет мешать им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

Штрафы за прогулы

Также в этом созыве сдвинулась с места реформа парламента. Народные депутаты чаще, чем предшественники посещали пленарные заседания. Кое-где бывший спикер Андрей Парубий нарушал регламент и ставил на голосование законопроект, пытаясь собрать депутатов вместе.

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Сейчас же, если нардеп пропускает 30% пленарных заседаний и комитетов, ему не выплачивают деньги за депутатскую деятельность. А это почти 30 тысяч гривен в месяц.

"Мы заставляем отдельно санкциями закона выполнять Конституцию", – отметил директор Программы USAID Рада Игорь Когут.

За прогулы и не личное голосование даже хотели лишать депутатского мандата. Но такие изменения в Основной закон не поддержал Конституционный суд. Хотя "болезнь кнопкодавства" охватила и новую Раду. 15 депутатов кнопкодавили 45 раз. В основном – это нардепы фракции Медведчука. Но на таком голосовании поймали и двух представителей монобольшинства: Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Оба извинились и пообещали отдать месячную зарплату на благотворительность.

Смотрите видео о том, как кнопкодавы "Слуги Народа" извинились за содеянное:

Группы влияния в парламенте

Главной проблемой Верховной Рады осталось наличие олигархических групп влияния. Наибольшее имеют группы внутри монобольшинства. Самая мощная – группа Коломойского под руководством одиозного нардепа Александра Дубинского, которая сорвала уже несколько голосований.



Александр Дубинский

"Почему группы влияния сохраняются? Потому, что они являются теми, кто формирует экономику, кто держит медиа и практически все инструменты, которые влияют на эмоциональную составляющую избирателя", – пояснил политолог Александр Антонюк.

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Поэтому эксперты не исключают, что Владимир Зеленский может потерять контроль над монобольшинством. И тогда президент может распустить Раду. Но пока же новоиспеченные нардепы привыкают к депутатству, учатся быть политиками и работать в команде.