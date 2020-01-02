Кнопкодавство, групи впливу і турборежим: чим відзначилися депутати оновленої Ради

У 2019 році парламент рекордно оновився на 83%. Вперше в українській Верховній Раді партія "Слуга народу" утворила монобільшість і отримала 254 мандати. Люди змінилися, а чи стали іншими політичні процеси у Раді – читайте у матеріалі 24 каналу.

Ще від початку темп роботи нової Ради назвали турборежимом. Лише у перший день нардепи працювали до другої ночі. Така практика роботи ночами стала майже традиційною.

Читайте також: Турборежим Верховної Ради: які основні рішення депутати ухвалили в 2019 році

Загалом до парламенту потрапили п'ять партій:

"Слуга народу",

"Опозиційна платформа – За життя",

"Батьківщина",

"Європейська солідарність",

"Голос"

"По формі це скликання дуже нагадує перше, коли майже 90% зайшли нових людей," – сказав народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.



Портрет нардепа Ради дев'ятого скликання/ Інфографіка 24 каналу

Основні рішення, які ухвалили депутати

У перші чотири місяці роботи Рада дев'ятого скликання виконала обіцянки попередніх років.

До теми: Закони, які змінять життя українців у 2020 році

Зокрема, запустили роботу Антикорупційного суду, яку заблокувало попереднє скликання, повернули в Кримінальний кодекс статтю про незаконне збагачення, забрали з Конституції депутатську недоторканність і направили до Конституційного суду ще низку змін до Основного закону. Але прискорений темп роботи негативно відобразився на якості законопроєктів, зауважують експерти.

Робота стала більш інтенсивною, але за великим рахунком цифри цілком співмірні із парламентом восьмого скликання. Тобто, дива в законодавчій роботі, або так званого режиму, просто не відбулося,

– повідомляє голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. У теорії передбачалось, що недоторканність має сприяти ефективній роботі депутатів та гарантувати, що ніщо і ніхто не заважатиме їм реалізовувати свої права та обов’язки. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

Штрафи за прогули

Також у цьому скликанні зсунулася з місця реформа парламенту. Народні депутати частіше, ніж попередники відвідували пленарні засідання. Подекуди колишній спікер Андрій Парубій порушував регламент і ставив на голосування законопроєкт, намагаючись зібрати депутатів докупи.

Читайте також: Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео

Нині ж, якщо нардеп пропускає 30% пленарних засідань та комітетів, йому не виплачують гроші за депутатську діяльність. А це майже 30 тисяч гривень на місяць.

"Ми змушуємо окремо санкціями закону виконувати Конституцію," – зазначив директор Програми Рада USAID Ігор Когут.

За прогули та не особисте голосування навіть хотіли позбавляти депутатського мандату. Та такі зміни до Основного закону не підтримав Конституційний суд. Хоча "хвороба кнопкодавства" охопила і нову Раду. 15 депутатів кнопкодавили 45 разів. Здебільшого – це нардепи фракції Медведчука. Але на такому голосуванні спіймали і двох представників монобільшості: Сергія Литвиненка та Олену Копанчук. Обидва вибачилися та пообіцяли віддати місячну зарплату на благодійність.

Дивіться відео про те, як кнопкодави "Слуги Народу" вибачились за скоєне:

Групи впливу в парламенті

Головною проблемою Верховної Ради залишилася наявність олігархічних груп впливу. Найбільший мають групи всередині монобільшості. Найпотужніша – група Коломойського під керівництвом одіозного нардепа Олександра Дубінського, яка зірвала вже декілька голосувань.



Олександр Дубінський

"Чому групи впливу зберігаються? Тому, що вони є ті, хто формує економіку, хто тримає медіа і практично всі інструменти, які впливають на емоційну складову виборця", – пояснив політолог Олександр Антонюк.

Цікаво: Верховна Рада-2019: недоліки і якісні зміни парламенту

Тож експерти не виключають, що Володимир Зеленський може втратити контроль над монобільшістю. І тоді президент може розпустити Раду. Та поки ж новоспечені нардепи звикають до депутатства, вчаться бути політиками та працювати у команді.