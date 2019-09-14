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      Кнопкодавство нардепов: как эффективно бороться с нарушениями

      74 Читати новину українською
      Как лучше бороться с кнопкодавами?
      Как лучше бороться с кнопкодавами? / УП

      В Зеленского предлагают бороться с кнопкодавством введением штрафов. Но эффективнее было бы лишать нардепов мандата.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Дмитрий Купира.

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      По словам политолога, несмотря на недавний случай кнопкодавства, пока с дисциплиной в Верховной Раде все нормально. Кроме того, к проблеме кнопкодавства пока большое внимание журналистов, политиков и общества.

      Штрафы за кнопкодавство, которые предлагает "Слуга народа" для депутатов, не имевших до избрания слишком больших доходов, довольно существенные. Семьдесят тысяч гривен – это больше зарплаты народного депутата. Хотя для состоятельных депутатов это не слишком серьезные деньги. Но введение штрафов, по его мнению, проблему не решит полностью.

      Эффективно было бы лишать мандата за кнопкодавство. Есть голосования за очень важные для государства вопросы. Например, внесение изменений в Конституцию. И в таких случаях кнопкодавство недопустимо. Даже большие штрафы не оправдывают кнопкодавство,
      – отмечает Дмитрий Купира.

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      Эксперт напоминает: в свое время в критический момент для общества персональное голосование не позволило внести изменения в Конституцию, предложенные Кучмой, и сделать его фактически вечным президентом. Это спасло Украину от авторитаризма.

      Лишать мандата за кнопкодавство в Зеленского не хотят из-за мажоритарщиков. Если лишить депутата-мажоритарщика мандата, то надо проводить новые выборы в округе. А это дорого для бюджета. Но штрафами проблему можно и не решить. Хотя среди депутатов "Слуги народа" есть те, которые говорят, что была договоренность не кнопокодавить и лишать мандата за это,
      – отмечает Купира.

      Политолог подчеркивает: для фракции "Слуга народа" вопрос дисциплины очень важен. И во фракции пока пытаются удержать дисциплину. Потому что это правящая партия.

      Как теперь будут наказывать кнопкодавов?
      Верховная Рада 3 сентября поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд. В то же время заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук уже обнародовал законопроект-наказание для кнопкодавов. Глава государства в нем предлагает штрафовать депутатов на сумму около 50-85 тысяч гривен. На кнопкодавстве поймали уже двух нардепов – депутатов-мажоритарщиков Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Литвиненко кнопкодавил 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Нардепы извинились за свои действия.

      Депутаты от "Слуги народа" извинились в Раде за кнопкодавство: смотрите видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа Конституция
      Источник: 24 канал
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