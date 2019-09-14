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      Кнопкодавство нардепів: як ефективно боротися з порушеннями

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      Як краще боротися з кнопкодавами?
      Як краще боротися з кнопкодавами? / УП

      У Зеленського пропонують боротися з кнопкодавством введенням штрафів. Але ефективніше було б позбавляти нардепів мандату.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

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      За словами політолога, попри нещодавній випадок кнопкодавства, поки з дисципліною у Верховній Раді все нормально. Крім того, до проблеми кнопкодавства наразі велика увага журналістів, політиків і суспільства.

      Штрафи за кнопкодавство, які пропонує "Слуга народу" для депутатів, які до обрання не мали надто великих доходів, доволі суттєві. Сімдесят тисяч гривень – це більше зарплати народного депутата. Хоча для заможних депутатів це не надто серйозні гроші. Але введення штрафів, на його думку, проблему не вирішить повністю.

      Ефективно було б лишати мандату за кнопкодавство. Є голосування за дуже важливі для держави питання. Наприклад, внесення змін до Конституції. І в таких випадках кнопкодавство недопустиме. Навіть великі штрафи не виправдовують кнопкодавство,
      – наголошує Дмитро Купира.

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      Експерт нагадує: свого часу в критичний момент для суспільства персональне голосування не дозволило внести зміни до Конституції, запропоновані Кучмою, і зробити його фактично вічним президентом. Це врятувало Україну від авторитаризму.

      Позбавляти мандату за кнопкодавство в Зеленського не хочуть через мажоритарників. Якщо позбавити депутата-мажоритарника мандата, то треба проводити нові вибори в окрузі. А це дорого для бюджету. Але штрафами проблему можна і не вирішити. Хоча серед депутатів "Слуги народу" є ті, які говорять, що була домовленість не кнопокодавити і позбавляти мандату за це,
      – зазначає Купира.

      Політолог підкреслює: для фракції "Слуга народу" питання дисципліни дуже важливе. І у фракції наразі намагаються втримати дисципліну. Тому що це владна партія.

      Як тепер каратимуть кнопкодавів? Верховна Рада 3 вересня підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. Однією із таким підстав і є зафіксований факт кнопкодавства, якщо це доведе суд. Водночас заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук вже оприлюднив законопроєкт-покарання для кнопкодавів. Глава держави у ньому пропонує штрафувати депутатів на суму близько 50-85 тисяч гривень. На кнопкодавстві спіймали вже двох нардепів – депутатів-мажоритарників Сергія Литвиненка і Олену Копанчук. Литвиненко кнопкодавив 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук попалась на кнопкодавстві у парламенті 11 вересня. Народна обраниця проголосувала замість однопартійця В’ячеслава Рубльова. Нардепи вибачилися за свої дії.

      Депутати від "Слуги народу" вибачились у Раді за кнопкодавство: дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу Конституція
      Джерело: 24 канал
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