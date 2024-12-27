КНУ имени Шевченко уволил преподавателя Василенко после его скандальных заявлений

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко приняло решение о расторжении контракта с преподавателем Института журналистики Никитой Василенко. Уволили его из-за "нарушения норм Этического кодекса, условий контракта и общих этических стандартов".

Недавно Василенко попал в громкий скандал из-за неудачной сексистской шутки о "голодных украинках". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт КНУ.

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Контракт с Василенко КНУ разорвет до конца года

Кафедра пришла к выводу, что Василенко совершал системные нарушения.

"Поведение профессора Никиты Василенко не только противоречило основным этическим принципам университетского сообщества, но и нанесло репутационный ущерб Университету. Коллектив кафедры печатных медиа и истории журналистики после детального обсуждения и голосования рекомендовал ученому совету Института обратиться к руководству Университета с просьбой досрочно расторгнуть контракт с профессором Никитой Василенко", – говорится в заявлении университета.

Постоянная комиссия Ученого совета по вопросам этики также поддержала решение кафедры.

А 27 декабря стало известно, что ректор КНУ Владимир Бугров подписал приказ о досрочном расторжении контракта с Василенко. Сообщается, что он будет прекращен 30 декабря 2024 года.

Напомним, что Василенко недавно дал интервью для YouTube-канала Александра Шелеста, где заявил, что иностранные миротворцы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине.

К слову, это не единственный скандал вокруг этого преподавателя. Студенты утверждают, что он систематически появлялся на пророссийских площадках и занимался продвижением антиукраинских нарративов.