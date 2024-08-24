Ко Дню Независимости Украины Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ к платформе

С 23 по 26 августа 2024 года платформа кино и телевидения Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ к просмотру контента, за исключением категории "Покупка". Также пользователям предлагают символическую подборку из фильмов, которые были созданы за 33 года независимости.

Чтобы воспользоваться возможностью просмотреть контент Киевстар ТВ без дополнительной платы, новые пользователи должны авторизоваться на платформе, указав свой номер телефона. Напоминаем, что пользоваться платформой могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Если у пользователей уже есть аккаунт, но не активирован ни один из пакетов, доступ для них будет также бесплатный в течение 4 дней в вышеупомянутый период.

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Доступ к Киевстар ТВ ко Дню Независимости

Киевстар ТВ активно наполняет свою VOD-библиотеку как мировым контентом с украиноязычной озвучкой, так и контентом, произведенным в Украине. На платформе очень много исторических и документальных лент, которые рассказывают, как Украина сначала боролась за возможность стать независимой, а после провозглашения Независимости в 1991 году, начала ее защищать.

Это же самое происходило и с украинским кинематографом, который пытались затмить и фильмы страны-агрессора. Однако, с начала полномасштабного вторжения тенденция по просмотру контента с украиноязычной озвучкой и от украинских кинопроизводителей начала стремительно расти. Так, согласно статистике платформы среди 15 самых популярных фильмов на Киевстар ТВ половина из них – киноленты украинского производителя.

Чтобы посмотреть выдающиеся ленты времен независимой Украины, на Киевстар ТВ появилась подборка фильмов, в том числе оскароносный "20 дней в Мариуполе", популярный фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и другие.

Следить за обновлениями Киевстар ТВ, новым контентом, что появляется , и другими киноновинками, можно в Telegram-канале “Кино для тебя”.

Справка! Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основан 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация по ссылке.