Недавно состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. На ней решили и в дальнейшем поддерживать Украину, однако речь не шла ни о введении войск НАТО, ни о передаче ракет TAURUS.

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Что известно о танковой коалиции от Польши и Германии

26 марта мы, Польша и Германия, активируем как лидеры коалицию по предоставлению бронетехники в поддержку Украины. Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы. Мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия,

– сказал польский министр.

Он подчеркнул: то, что Писториус лично участвует в работе с Польшей, много значит. Это является признаком дружбы, партнерства и "размышлений о том, что сделать сегодня, чтобы помочь Украине". А еще работы ради безопасности Европы, стран НАТО и "нашей цивилизации и нашего будущего".

Кроме этой коалиции две страны предлагают еще одну инициативу.

В Европе создадут силы быстрого реагирования

Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе. К июлю наша боевая группа, состоящая из 2500 польских и 2500 немецких солдат, будет готова к быстрому реагированию,

– сообщил Косиняк-Камыш.

Сейчас восточный фланг НАТО усилили 5 тысяч немецких военнослужащих, которые сейчас дислоцируются в Литве. Они исполняют стратегический план ЕС, сформированный после вторжения России в Украину в 2022 году.

Польша и Германия будут работать вместе в течение года над созданием Сил быстрого реагирования. Их будут готовить к любому развитию событий.

"Никто на самом деле не знает, нападет ли Россия (на какую-то страну, – 24 Канал) в Европе, но мы видим, что она может и хочет напасть на Украину, и делает это уже более двух лет. Итак, мы все вместе, как союзники в Европе, должны научиться быть готовыми к любой угрозе, особенно к угрозе, которая исходит от путинской России, в какой-либо год. Это задача, которую мы должны выполнить и над которой мы работаем", – сказал Борис Писториус.