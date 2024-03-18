Нещодавно відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі. На ній ухвалили і надалі підтримувати Україну, проте не йшлося ні про введення військ НАТО, ні про передачу ракет TAURUS.

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Що відомо про танкову коаліцію від Польщі та Німеччини

26 березня ми, Польща і Німеччина, активуємо як співлідери коаліцію з надання бронетехніки на підтримку України. Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені. Ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія,

– сказав польський міністр.

Він підкреслив: те, що Пісторіус особисто бере участь у роботі з Польщею, багато важить. Це є ознакою дружби, партнерства і "роздумів про те, що зробити сьогодні, щоб допомогти Україні". А ще роботи заради безпеки Європи, країн НАТО і "нашої цивілізації і нашого майбутнього".

Окрім цієї коаліції дві країни пропонують ще одну ініціативу.

В Європі створять сили швидкого реагування

Польща і Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі. До липня наша бойова група, що складається з 2500 польських і 2500 німецьких солдатів, буде готова до швидкого реагування,

– повідомив Косіняк-Камиш.

Зараз східний фланг НАТО посилили 5 тисяч німецьких військовослужбовців, які зараз дислокуються в Литві. Вони виконують стратегічний план ЄС, сформований після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Польща і Німеччина працюватимуть разом протягом року над створенням Сил швидкого реагування. Їх готуватимуть до будь-якого розвитку подій.

"Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія (на якусь країну, – 24 Канал) у Європі, але ми бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже більше двох років. Отже, ми всі разом, як союзники в Європі, повинні навчитися бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми повинні виконати і над яким ми працюємо", – сказав Борис Пісторіус.