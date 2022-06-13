Коалиция Макрона находится на уровне с левыми после I раунда парламентских выборов во Франции

Коалиция Макрона занимает такой же процент голосов, как и левые партии во главе с Жан-Люком Меланшоном. Разница между ними раньше составляла всего несколько десятых процентов.

Соответствующую информацию сообщают в режиме реального времени французские СМИ. В частности, такие данные по состоянию на вечер 12 июня.

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Коалиция Макрона конкурирует с левыми

Перед этим левые опережали коалицию Эммануэля Макрона ориентировочно на 0,4%, получив 25,6% голосов против 25,2%. Впоследствии ситуация изменилась и по обновленным данным:

левые партии получили 25,9% голосов избирателей;

блок "Вместе!" во главе с президентом Эммануэлем Макроном аналогично – 25,9% голосов;

за ними следует "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 19% голосов.

В частности, таковы данные министерства внутренних дел Франции.

Однако издание объясняет, что ситуация еще может измениться. В частности, во втором туре выборов, которые состоятся 19 июня.

Согласно предварительным оценкам, блок Макрона может получить в Национальной ассамблее – от 275 до 310 мест. Для абсолютного большинства нужно 289 депутатов.

Если же у президента Франции будет только относительное большинство, ему придется сотрудничать с другими партиями.

Кратко о выборах во Франции

Во Франции 12 июня прошел первый тур парламентских выборов.

По их результатам партии получат места в Национальной ассамблее Франции – нижней палате французского парламента.

Согласно данным социологической службы Elabe на телеканале BFMTV – пропрезидентская коалиция "Разом" в первом туре парламентских выборов наберет 25,8%, а объединение левых NUPES получит несколько больше – 26,2% голосов. В то же время ультраправое "Национальное объединение" – 19,1%, а "республиканцы" – 11,1% голосов избирателей.

Следует вспомнить, что по данным Ifop Fiducial, NUPES Жана-Люка Меланшона будут на первом месте, набрав 26,1% голосов. Партия Макрона получит 25,6% голосов. Кроме того, 19,2% займет "Национальное объединение", а 11,3% - "республиканцы".

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СМИ напомнили, что на выборах в 2017 году партия Эммануэля Макрона получила абсолютное большинство – 308 мест. Объединившись с партией "Демократическое движение", в блоке находилось 350 депутатов.