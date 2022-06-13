Відповідну інформацію повідомляють в режимі реального часу французькі ЗМІ. Зокрема такі дані станом на вечір 12 червня.

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Коаліція Макрона конкурує з лівими

Перед цим ліві випереджали коаліцію Еммануеля Макрона орієнтовно на 0,4% голосів, отримавши 25,6% голосів проти 25,2%. Згодом ситуація змінилась й за оновленими даними:

ліві партії здобули 25,9% голосів виборців;

блок "Разом!" на чолі з президентом Еммануелем Макроном аналогічно – 25,9 % голосів;

за ними йде "Національне об'єднання" Марін Ле Пен з 19% голосів.

Зокрема такі дані міністерства внутрішніх справ Франції.

Проте видання пояснює, що ситуація ще може змінитись. Зокрема у другому турі виборів, які відбудуться 19 червня.

Згідно з попередніми оцінками, блок Макрона може здобути в Національній асамблеї – від 275 до 310 місць. Натомість для абсолютної більшості треба 289 депутатів.

Якщо ж у президента Франції буде тільки відносна більшість, то йому доведеться співпрацювати з іншими партіями.

Зверніть увагу! ЗМІ пригадали, що на виборах у 2017 році партія Еммануеля Макрона здобула абсолютну більшість – 308 місць. Об'єднавшись з партією "Демократичний рух", у блоці було 350 депутатів.

Коротко про вибори у Франції

У Франції 12 червня відбувся перший тур парламентських виборів.

За їхніми результатами партії отримають місця у Національній асамблеї Франції – нижній палаті французького парламенту.

Згідно з даними соціологічної служби Elabe на телеканалі BFMTV – пропрезидентська коаліція "Разом" у першому турі парламентських виборів набере 25,8%, натомість об'єднання лівих NUPES отримає дещо більше – 26,2% голосів. Натомість ультраправе "Національне об'єднання" – 19,1%, а "республіканці" – 11,1% голосів виборців.

Варто пригадати, що за даними Ifop Fiducial, NUPES Жана-Люка Меланшона будуть на першому місці, набравши 26,1% голосів. Натомість партія Макрона отримає 25,6% голосів. Окрім того, 19,2% забере "Національне об'єднання", а 11,3% – "республіканці".

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