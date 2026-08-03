Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, который уже в 2027 году покинет свой пост. Об этом пишет The Telegraph.

Почему "Коалиция желающих" может распасться?

После возвращения Дональда Трампа к власти в США Стармер и Макрон фактически стали одними из главных лидеров Европы.

Их сотрудничество помогло объединить более 30 стран для поддержки Украины. Кроме того, участники коалиции работали над планами возможного размещения войск для обеспечения будущего перемирия.

Однако после отставки Стармера и в связи с тем, что Макрон не сможет баллотироваться на новый президентский срок в следующем году, все чаще говорят о возможном вакууме лидерства в Европе.

Преемником Стармера стал Энди Бернем, который хорошо ориентируется во внутренних вопросах, но имеет гораздо меньший опыт в международной политике.

После вступления в должность Бернем заверил союзников, что Великобритания и впредь будет поддерживать Украину и НАТО.

Чтобы подтвердить это, он провел свою первую встречу с иностранным лидером именно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наибольшее беспокойство относительно будущего "коалиции желающих" связано именно с уходом Макрона.

По окончании второго президентского срока он будет вынужден покинуть Елисейский дворец. На данный момент главной претенденткой на победу на выборах букмекеры называют Марин Ле Пен.

Ранее она заявляла, что хочет вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и призвать Украину согласиться на мир на условиях Москвы.

Один из ее главных соперников – лидер французских левых Жан-Люк Меланшон – пошел еще дальше. Он пообещал в случае победы вывести Францию из НАТО.

По информации издания, британские чиновники уже анализируют, как возможная победа этих политиков может повлиять на отношения между Лондоном и Парижем, будущее "коалиции желающих" и обмен разведывательной информацией.

Один из западных чиновников заявил изданию, что приход к власти любого из этих политиков может стать "большой проблемой" для НАТО.

Кто может стать новым лидером Европы в поддержке Украины?

В дипломатических кругах все чаще говорят о том, кто заменит Эммануэля Макрона и станет одним из новых лидеров Европы наряду с Великобританией.

Наиболее очевидным кандидатом считают канцлера Германии Фридриха Мерца.

Однако он сталкивается с серьезными внутриполитическими проблемами. В его партии растет недовольство, а все больше политиков сомневаются, сможет ли он долго оставаться канцлером.

Так, депутат от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Фридрих Мерц "не Черчилль" и не демонстрирует настоящего лидерства.

Он напомнил, что, в отличие от Великобритании и Франции, Германия до сих пор не согласилась отправить свои войска в Украину для обеспечения возможного перемирия.

Кроме того, по словам Кизеветтера, в правящих партиях Германии до сих пор сильна так называемая "московская связь".

Из-за этого, по его мнению, Мерц не передает Украине ракеты Taurus, не конфискует российские суда "теневого флота", а также блокирует некоторые более жесткие меры против России, в частности ограничения для российских дипломатов и закрытие "Русского дома" в Берлине.

В то же время слабым звеном в "Коалиции желающих" может стать не только Германия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отказался направлять польские войска в Украину. В конце следующего года его тоже ждут выборы, где ожидается непростая борьба.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони тоже не поддержала идею отправки войск в Украину. К концу следующего года в Италии также должны состояться выборы.

Хотя и Туск, и Мелони, вероятно, сохранят власть, они вряд ли могут стать реальными преемниками Макрона в качестве нового политического лидера Европы.

Если отставку Кира Стармера сопровождали слова благодарности и признания его заслуг, то уход Макрона, скорее всего, вызовет сожаление среди его союзников. Разве что новый британский премьер Энди Бернем сможет самостоятельно взять на себя роль лидера "Коалиции желающих".