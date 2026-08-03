Йдеться про президента Франції Еммануель Макрона, який вже у 2027 році залишить свій пост. Про це пише The Telegraph.

Чому "Коаліція охочих" може зруйнуватися?

Після повернення Дональда Трампа до влади у США Стармер і Макрон фактично стали одними з головних лідерів Європи.

Їхня співпраця допомогла об'єднати понад 30 країн для підтримки України. Крім того, учасники коаліції працювали над планами можливого розміщення військ для гарантування майбутнього перемир'я.

Однак після відставки Стармера та через те, що Макрон не зможе балотуватися на новий президентський термін наступного року, дедалі більше говорять про можливий вакуум лідерства в Європі.

Наступником Стармера став Енді Бернем, який добре орієнтується у внутрішніх питаннях, але має значно менший досвід у міжнародній політиці.

Після вступу на посаду Бернем запевнив союзників, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну та НАТО.

Щоб підтвердити це, він провів свою першу зустріч із іноземним лідером саме з президентом України Володимир Зеленський.

Найбільше занепокоєння щодо майбутнього "коаліції охочих" пов'язане саме з відходом Макрона.

Після завершення другого президентського терміну він буде змушений залишити Єлисейський палац. Наразі головною претенденткою на перемогу на виборах букмекери називають Марін Ле Пен.

Раніше вона заявляла, що хоче вивести Францію з військового командування НАТО, скасувати санкції проти Росії та закликати Україну погодитися на мир на умовах Москви.

Один із її головних суперників – лідер французьких лівих Жан-Люк Меланшон – пішов ще далі. Він пообіцяв у разі перемоги вивести Францію з НАТО.

За інформацією видання, британські чиновники вже аналізують, як можлива перемога цих політиків може вплинути на відносини між Лондоном і Парижем, майбутнє "коаліції охочих" та обмін розвідувальною інформацією.

Один із західних посадовців заявив виданню, що прихід до влади будь-кого з цих політиків може стати "великою проблемою" для НАТО.

Хто може стати новим лідером Європи у підтримці України?

У дипломатичних колах дедалі частіше говорять про те, хто замінить Еммануеля Макрона та стане одним із нових лідерів Європи разом із Великою Британією.

Найочевиднішим кандидатом вважають канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Однак він стикається з серйозними внутрішньополітичними проблемами. У його партії зростає невдоволення, а дедалі більше політиків сумніваються, чи зможе він довго залишатися канцлером.

Так, депутат від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що канцлер Фрідріх Мерц "не Черчилль" і не демонструє справжнього лідерства.

Він нагадав, що, на відміну від Великої Британії та Франції, Німеччина досі не погодилася відправити свої війська до України для гарантування можливого перемир'я.

Крім того, за словами Кізеветтера, у правлячих партіях Німеччини досі сильний так званий "московський зв'язок".

Через це, вважає він, Мерц не передає Україні ракети Taurus, не конфіскує російські судна "тіньового флоту", а також блокує деякі жорсткіші кроки проти Росії, зокрема обмеження для російських дипломатів і закриття Російського дому в Берліні.

Водночас слабкою ланкою в "Коаліції охочих" може стати не лише Німеччина.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також відмовився направляти польські війська до України. Наприкінці наступного року на нього теж чекають вибори, де очікується непроста боротьба.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні теж не підтримала ідею відправлення військ до України. До кінця наступного року в Італії також мають відбутися вибори.

Хоча і Туск, і Мелоні, ймовірно, збережуть владу, вони навряд можуть бути реальними наступниками Макрона як нового політичного лідера Європи.

Якщо відставку Кіра Стармера супроводжували словами вдячності та визнання його заслуг, то відхід Макрона, найімовірніше, викличе жаль серед його союзників. Хіба що новий британський прем'єр Енді Бернем зможе самостійно взяти на себе роль лідера "Коаліції охочих".