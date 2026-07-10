После саммита НАТО Зеленский, Рютте и лидеры Европы срочно собираются в Париже

После саммита НАТО лидеры многих европейских стран проведут встречу, на которой обсудят дальнейшую поддержку Украины. Встреча состоится 13 июля в Париже.

Об этом сообщила газета Le Monde.

Что известно о встрече "Коалиции желающих"?

В Париже будут присутствовать как минимум 25 глав государств и правительств, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Они обсудят дальнейшие действия по усилению поддержки Украины и увеличению давления на Россию. Цель – добиться прекращения огня и возобновления мирных переговоров, отмечает администрация президента Франции.

На заседании, которое состоится в понедельник, 13 июля, будут присутствовать Молдова и Северная Македония, заявил президент Франции. Коалиция желающих была создана Францией и Великобританией для оказания военной поддержки Украине и предоставления гарантий безопасности.

Также государства-участники регулярно обсуждают возможность направления своих военных на территорию нашей страны. Однако отмечают, что это может произойти только после подписания мирного соглашения.

Уже на следующий день, 14 июля, состоится традиционный военный парад на Елисейских полях в честь Дня взятия Бастилии. В ходе него будет подчеркнута важность поддержки Украины.

Во Франции считают, что оба события являются частью "очень важного момента трансатлантического сближения и единства", а также "более благоприятной динамики на местах" для Киева, отмечает президентская администрация.

Итоги саммита НАТО в Анкаре

В ходе саммита 7–8 июля страны договорились о том, что военная помощь Украине станет более предсказуемой и долгосрочной. Союзники достигли договоренностей по вопросу сумм взносов на помощь.

Как говорится в итоговой декларации саммита, в этом году государства-члены альянса обязуются выделить 70 миллиардов евро на военно-техническую помощь Украине. Также Альянс обещает выделить еще 70 миллиардов евро в 2027 году.

Кроме того, саммит в Анкаре принес не только поддержку Украине. Страны заключили контракты на десятки миллиардов долларов, чтобы укрепить обороноспособность Альянса. Общий объем новых оборонных закупок и промышленных соглашений, объявленных в ходе саммита, превышает 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg.