Коболев заявил, что стал советником Маи Санду. В то же время в администрации президентки это опровергли.

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Назвался советником Санду

6 октября на заседании Высшего антикоррупционного суда рассматривалось ходатайство прокурора САП о продолжении действия меры пресечения в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Мужчина в обращении у судье попросил не продлевать для него ограничения, ведь они мешают ему "выполнять задачи, которые важны для обеспечения энергетической безопасности Украины и некоторых стран Европы". Коболев уточнил, что он "советник президента Молдовы". Экс-глава "Нафтогаза" добавил, что помогает Молдове завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом".

Не советник, а консультант

В администрации президент Молдовы сообщили, что Коболев не является официальным советником Санду. Он лишь консультирует молдавские власти по энергетическим вопросам. Там уточнили, что в настоящее время Коболев консультирует Министерство энергетики Молдовы, чтобы помочь "Молдовагазу" в юридическом споре с "Газпромом".

Справка : В Санду напомнили, что у бывшего главы "Нафтогаза" есть опыт победы над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Почему Коболев находится под следствием