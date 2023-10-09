Коболев заявил, что стал советником Маи Санду. В то же время в администрации президентки это опровергли.
Смотрите также Ездила в свекровь в Ростов и Крым после аннексии: у судьи Верховного суда нашли паспорт России
Назвался советником Санду
6 октября на заседании Высшего антикоррупционного суда рассматривалось ходатайство прокурора САП о продолжении действия меры пресечения в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Мужчина в обращении у судье попросил не продлевать для него ограничения, ведь они мешают ему "выполнять задачи, которые важны для обеспечения энергетической безопасности Украины и некоторых стран Европы". Коболев уточнил, что он "советник президента Молдовы". Экс-глава "Нафтогаза" добавил, что помогает Молдове завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом".
Не советник, а консультант
В администрации президент Молдовы сообщили, что Коболев не является официальным советником Санду. Он лишь консультирует молдавские власти по энергетическим вопросам. Там уточнили, что в настоящее время Коболев консультирует Министерство энергетики Молдовы, чтобы помочь "Молдовагазу" в юридическом споре с "Газпромом".
Почему Коболев находится под следствием
- По данным следствия, в мае 2018 года Коболев с нарушением законодательства издал приказ о премировании работников "Нефтегаза" в размере почти 261 миллиона гривен.
- 19 января НАБУ и САП сообщили экс-руковидителю "Нафтогаз Украины" о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
- ВАКС признал подозрение необоснованным, однако прокуратура подала апелляцию.
- Коболеву назначили мера пресечения в размере 229 миллионов гривен.
- 25 сентября ВАКС постановил уменьшить залог за Андрея Коболева вдвое. Вместо 229248492 гривен сумма теперь составляет 107 127 044 гривен. Также с Коболева сняли электронный браслет.