Коболєв заявив, що він став радником Маї Санду. Водночас в адміністрації президентки це спростували.

Дивіться також Їздила до свекрухи у Ростов та Крим після анексії: у судді Верховного суду знайшли паспорт Росії

Назвався радником Санду

6 жовтня на засідання Вищого антикорупційного суду розглядалося клопотання прокурора САП щодо продовження дії запобіжного заходу стосовно ексглави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Чоловік у зверненні до суді попросив не продовжувати для нього обмеження, адже вони заважають йому "виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи". Коболєв уточнив, що він є "радником президента Молдови". Ексглава "Нафтогазу" додав, що допомагає Молдові завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом".

Не радник, а консультант

В адміністрації президентки Молдови повідомили, що Коболєв не є офіційним радником Санду. Він лише консультує молдавську владу з енергетичних питань. Там уточнили, що наразі Коболєв надає консультації Міністерство енергетики Молдови, аби допомогти "Молдовагазу" у юридичній суперечці з "Газпромом".

Довідка: У Санду нагадали, що колишній глава "Нафтогазу" має досвід перемоги над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді.

Чому Коболєв перебуває під слідством