Коболєв заявив, що він став радником Маї Санду. Водночас в адміністрації президентки це спростували.
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Назвався радником Санду
6 жовтня на засідання Вищого антикорупційного суду розглядалося клопотання прокурора САП щодо продовження дії запобіжного заходу стосовно ексглави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Чоловік у зверненні до суді попросив не продовжувати для нього обмеження, адже вони заважають йому "виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи". Коболєв уточнив, що він є "радником президента Молдови". Ексглава "Нафтогазу" додав, що допомагає Молдові завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом".
Не радник, а консультант
В адміністрації президентки Молдови повідомили, що Коболєв не є офіційним радником Санду. Він лише консультує молдавську владу з енергетичних питань. Там уточнили, що наразі Коболєв надає консультації Міністерство енергетики Молдови, аби допомогти "Молдовагазу" у юридичній суперечці з "Газпромом".
Чому Коболєв перебуває під слідством
- За даними слідства, у травні 2018 року Коболєв із порушенням законодавства видав наказ про преміювання працівників "Нафтогазу" у розмірі майже 261 мільйона гривень.
- 19 січня НАБУ і САП повідомили ексочільнику "Нафтогаз України" про підозру у зловживанні службовим становищем.
- ВАКС визнав підозру необґрунтованою, однак прокуратура подала апеляцію.
- Коболєву призначили запобіжний захід у розмірі 229 мільйонів гривень.
- 25 вересня ВАКС постановив зменшити заставу за Андрія Коболєва у два рази. Замість 229 248 492 гривень сума тепер становить 107 127 044 гривень. Також з Коболєва зняли електронний браслет.