"Кобзарь" теперь будет спасать жизнь жителей Луганщины: спасатели получили новое авто

Луганские пожарные получили новый пожарный автомобиль "Кобзарь", с помощью которого будут спасать жизни и бороться с пожарами. Машина – существенная помощь спасателям, поскольку сейчас у пожарных за сутки около 10 пожаров.

В Луганской области пожарные получили подкрепление – пожарную машину "Кобзарь", с помощью которой будут бороться с частыми пожарами. Из-за обстрелов оккупантов в Луганской области систематически возникают частые пожары.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что "Кобзарь" поможет пожарным бороться с пожарами в области – от этого может зависеть много мирных жизней.

Пожарные Луганщины ежедневно тушат пожары в наших городах, потому что в результате обстрелов горит систематически, за сутки по 10 пожаров. Это мощное подкрепление для наших пожарных,

– написал Гайдай.

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