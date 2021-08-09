Наблюдаем создание нового армейского элемента, – Кочевенко о территориальной обороне

В Украине действуют 3 эшелона обороны. Кроме Вооруженных сил Украины, также оперативный резерв первой очереди и относительно новое формирование – войска территориальной обороны (ТРО).

Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. Если ВСУ является основной силой, а резерв состоит из тех, кто уже отслужил или отвоевал, то территориальная оборона – это силы, направленные на защиту своего места жительства.

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"Сегодня мы наблюдаем создание нового для Украины армейского элемента – третьего эшелона обороны", – отметил Кочевенко.

Учения в Киеве

В Киеве 9 августа прошли учения территориальной обороны. По словам директора Центра, они являются частью масштабных военных учений во всех областях и даже на острове Змеиный.

Учебные сборы 112 отдельной бригады ТРО в Киеве начались 7 августа и продлятся до 13 августа. Участниками мероприятия стали более 200 офицеров, сержантов и солдат, как мужчин, так и женщин, которые отрабатывают задачи по территориальной обороне.

"Отрабатывали действия по наступлению и освобождения оккупированных территорий, отражение масштабного вторжения", – рассказал Кочевенко.

Учения территориальной обороны в Киеве 9 августа 2021 года / Фото КГГА

Финансирование ТРО

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал законы, которыми увеличил численность ВСУ и предсказал возможность создания добровольческих формирований территориальных общин. Соответственно, встал вопрос о том, откуда должно поступать финансирование на силы ТРО.

"Территориальная оборона – дело государственное, а не местных бюджетов", – подчеркнул Кочевенко.

По его словам, местные власти могут помогать и поддерживать ТРО. Впрочем основную поддержку должно обеспечивать государство, в частности Министерство обороны.

Кочевенко заметил, что раньше только местная власть заботилась о развитии своей бригады или батальона ТРО. Новые законы должны помочь, чтобы в бюджет 2022 года заложили деньги для развития, подготовки и обеспечения территориальной обороны.

Юрий Кочевенко о силах территориальной обороны в Украине: смотрите видео 24 канала