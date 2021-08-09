Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. Якщо ЗСУ є основною силою, а резерв складається із тих, хто уже відслужив чи відвоював, то територіальна оборона – це сили, спрямовані на захист свого місця проживання.

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"Сьогодні ми спостерігаємо створення нового для України армійського елементу – третього ешелону оборони", – зазначив Кочевенко.

Навчання в Києві

У Києві 9 серпня відбулися навчання територіальної оборони. За словами директора Центру, вони є частиною масштабних військових навчань в усіх областях та навіть на острові Зміїний.

Зверніть увагу! Навчальні збори 112 окремої бригади ТрО у Києві розпочалися 7 серпня та триватимуть до 13 серпня. Учасниками заходу є понад 200 офіцерів, сержантів та солдат, як чоловіків, так і жінок, які відпрацьовують завдання з територіальної оборони.

"Відпрацьовували дії з наступу й звільнення окупованих територій, відбиття масштабного вторгнення", – розповів Кочевенко.

Навчання територіальної оборони у Києві 9 серпня 2021 / Фото КМДА

Фінансування ТрО

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав закони, якими збільшив чисельність ЗСУ та передбачив можливість створення добровольчих формувань територіальних громад. Відповідно, постало питання про те, звідки має надходити фінансування на сили ТрО.

"Територіальна оборона – справа державна, а не місцевих бюджетів", – наголосив Кочевенко.

За його словами, місцева влада може допомагати й підтримувати ТрО. Втім основну підтримку має забезпечувати держава, зокрема Міністерство оборони.

Кочевенко зауважив, що раніше лише місцева влада дбала про розвиток своєї бригади чи батальйону ТрО. Нові закони мають посприяти, щоб у бюджет 2022 року заклали гроші для розвитку, підготовки й забезпечення територіальної оборони.

Юрій Кочевенко про сили територіальної оборони в Україні: дивіться відео 24 каналу