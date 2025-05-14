Кое-что изменили, – спикер ВМС объяснил, как Россия пытается обезопасить Крым от атак

Россияне пополняют ПВО на Крымском полуострове. Это периодические действия, направленные на восстановление потерь, нанесенных украинскими Силами обороны.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире 24 Канала рассказал, что Россия вынуждена регулярно замещать потери, поскольку Главное управление разведки уничтожает ее противовоздушную оборону. Соответственно, россияне постоянно пополняют количество средств ПВО.

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Россияне плотно прикрывают Крым

Это нужно для того, чтобы хотя бы частично защищать те объекты в Крыму, за которые больше всего переживают.

То есть этот процесс – перманентный. Где-то убывает, где-то прибывает. Мы видим, что время от времени случаются прорывы – даже в таких локациях, которые сложно зафиксировать или снять на телефон, чтобы показать. Как правило, это полигоны, аэродромы,

– сказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что их ПВО плотно прикрывает Крымский мост. Это постоянное поддержание определенного уровня обороны – обеспечение ПВО именно на этом участке, ведь для России этот мост является приоритетом.

Мы же с вами видим, что по всей территории России постоянно что-то взрывается. Не будем напрямую это связывать, но есть предположение: если бы они так же заботились об остальной территории, как заботятся о Крыме, – возможно, и взрывов было бы меньше,

– отметил Плетенчук.

Он также отметил, что россияне периодически демонстрируют различные системы ПВО: начиналось с С-300, далее – С-400 "Триумф", даже "засветился" "Прометей-500". Там используются все доступные радиолокационные системы, которые только есть в России. Задействованы также "Панцирь-С" – системы среднего и ближнего действия. Другие средства подобны украинским мобильным огневым группам.

Морской компонент обороны тоже подвергся модернизации – в частности, против дронов начали использовать вертолеты. То есть логистика и тактика адаптируются, однако общая стратегия осталась неизменной.