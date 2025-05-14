Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія змушена регулярно заміщати втрати, оскільки Головне управління розвідки знищує її протиповітряну оборону. Відповідно, росіяни постійно поповнюють кількість засобів ППО.

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Росіяни щільно прикривають Крим

Це потрібно для того, щоб хоча б частково захищати ті об'єкти в Криму, за які найбільше переживають.

Тобто цей процес – перманентний. Десь убуває, десь прибуває. Ми бачимо, що час від часу трапляються прориви – навіть у таких локаціях, які складно зафіксувати чи зняти на телефон, аби показати. Як правило, це полігони, аеродроми,

– сказав Дмитро Плетенчук.

Він додав, що їхня ППО щільно прикриває Кримський міст. Це постійна підтримка певного рівня оборони – забезпечення ППО саме на цій ділянці, адже для Росії цей міст є пріоритетом.

Ми ж із вами бачимо, що по всій території Росії постійно щось вибухає. Не будемо напряму це пов’язувати, але маю припущення: якби вони так само дбали про решту території, як дбають про Крим, – можливо, й вибухів було б менше,

– зазначив Плетенчук.

Він також наголосив, що росіяни періодично демонструють різні системи ППО: починалося з С-300, далі – С-400 "Тріумф", навіть "засвітився" "Прометей-500". Там використовуються всі доступні радіолокаційні системи, які тільки є в Росії. Задіяні також "Панцир-С" – системи середньої та ближньої дії. Інші засоби подібні до українських мобільних вогневих груп.

Морський компонент оборони теж зазнав модернізації – зокрема, проти дронів почали використовувати гелікоптери. Тобто логістика і тактика адаптуються, однак загальна стратегія залишилася незмінною.