Кое-кто сам застрелился – интервью с пленным оккупантом о войне, приказах и "службе" в Мариуполе

Украинские военные ежедневно берут в плен десятки военных россии. Часть из них – сдается добровольно. Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о преступных приказах и признают, что они – оккупанты, пришедшие в чужое государство. А их родственники, с которыми удалось связаться, рассказывают, что не знают, к кому обращаться за помощью, потому что их везде игнорируют.

24 канал при поддержке ютубера Владимира Золкина эксклюзивно пообщался с пленным военным российской армии Ильей Юном. Он был отправлен в оккупированный Севастополь, куда приехал жить вместе со своей супругой. Украинский город для службы он выбрал среди всех предложенных ему вариантов.

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После 24 февраля на десантных кораблях российский военный высадился недалеко от Бердянска. 8 марта он вместе с другими российскими солдатами отправились под Мариуполь.

Разговор с пленным российским оккупантом: смотрите видео

"У нас была цель – забрать территории": оккупант о том, почему пошел воевать

Представьтесь и расскажите о себе.

Я – лейтенант Юн Илья Дмитриевич. 24 года. Служил и продолжаю служить в воинской части 1340 в городе Севастополь. Родился в Узбекистане. В 2003 году переехал в россию в республику Башкортостан, где и проживал. Доучился там до 11 класса и поступил уже в Академию в Санкт-Петербурге.

Вы родились в Узбекистане, но переехали в россию. Почему?

Были семейные обстоятельства, и родители решили переехать.

Ваши родители знают, что вы пошли воевать? Как они к этому относятся?

Нет, я не говорил им, что еду конкретно воевать. Они просто знали, что я еду сначала на учебу. После того, как они все узнали от жены, я уже рассказал, что нахожусь на территории Украины.

Вам говорили, что это военные учения?

Да, сначала всем сказали, что мы едем на учебу. Мы стояли в Крыму, недалеко от моря. После этого нас забросили на большие десантные корабли, где мы провели 10 – 15 дней. После этого мы высадились на территорию Украины.

Вы понимали, что Крым – это Украина, что вы в другом государстве?

Я понимал это. Но после выпуска мне дали место, и я поехал служить. Меня спросили: "Где ты хочешь служить?" А тогда сказали, что в таких и таких городах нет места, но есть в Севастополе. Я и согласился.

Только такой вариант службы был?

Нет, были и другие варианты, конечно. Но этот был лучше для меня и жены. Поэтому мы и выбрали город Севастополь.

А почему? Какие причины того, что выбрали именно Севастополь?

Скорее всего, это, во-первых, город героев. И там много населения по сравнению с другими оставшимися городами. А были еще и села.

То есть потому, что там богаче жизнь?

Не то что богаче, а потому, что там развита инфраструктура. И было проще там жить после, грубо говоря, того же Петербурга, где я проучился 5 лет.



Пленный российский военный / Скриншот

Какова была ваша личная цель того, что вы пошли воевать против Украины?

Моя личная? Не могу ответить на этот вопрос. Могу просто сказать, что у нас была цель, как нам говорили – это забрать территории, которые раньше принадлежали Донецкой и Луганской "народным республикам". И, в принципе, все.

Что такое Донецкая и Луганская республики, что значит "забрать территории"?

Которые раньше им принадлежали.

Таких республик нет. Это территория Украины. Вы это понимаете?

Да, но я особо не следил за этими процессами, когда это все происходило. Я просто знал, что есть "ДНР" и "ЛНР". Все. Я не был в курсе того, что до этого происходило вообще.

"Вечером 30 – 40 минут мы смотрели телевизор и все": о незнании новостей и ситуации

Где вы новости читали все это время? Где вы узнавали информацию? Вы читали историю, как все происходило? Вы же военный, вам должно было быть интересно, за что вы сражаетесь, куда вы едете, почему вы туда едете.

В университете да, была военная история. Там все связано с этим. А так изучали и читали новости, смотрели какие-то обычные российские каналы, например "Россия1". Больше нигде новостей не смотрел. Ну, и это было в свободные часы. То есть, вечером 30 или 40 минут мы смотрели телевизор, новости и все.

Вам никогда не интересно, что происходило в так называемых непризнанных Луганской и Донецкой республиках?

Нет, меня это мало интересовало в тот момент. Я вообще учился в Петербурге, и эти вопросы меня сильно не затрагивали.

"Когда выехали из Крыма, было направление – Мариуполь": о боях и увиденном в городе

Расскажите о боях, в которых вы участвовали с 24 февраля.

24 февраля мы высадились на территории Украины. Я не помню точное название села, но понимаю, что это было неподалеку от Бердянска, ниже. Я не помню точно, потому что прошло много времени. После этого мы около недели ездили из одного места в другое. 1 марта мы снова выехали на территорию Крыма, но уже не морским путем, а на колесах, то есть машинами.

Где вы взяли машины?

Это колонна военных машин. В первый раз, когда мы высаживались с корабля, у нас БТР плыли к берегу. 8 марта мы поехали назад. У нас было направление – город Мариуполь.

Вы должны были заходить в Мариуполь?

Это уже второй раз. 8 марта мы уехали из Крыма, а 10 были уже под Мариуполем.



Мариуполь после российских обстрелов / Фото из телеграм-страницы "Мариуполь сейчас"

Расскажите о боях под Мариуполем.

В самом Мариуполе меня не было. Я занимался подвозом боеприпасов и продовольствия в основном. Мой взвод пошел в сам город, а меня не взяли. Я был в лесополосе примерно в 10 – 15 километрах от самого города. Каждые 2 – 3 дня я ездил и возил боеприпасы в сам город.

Вас одного не взяли?

Не то что одного. Выходит, что один взвод уехал, а один остался на обеспечении.

Что вы видели в Мариуполе?

Когда первый раз заехал – это, вероятно, был конец марта или начало апреля. Видел, что здания уже разрушены, но госпиталь был цел с того направления, с которого мы заходили. Разрушенные здания, все сгорело.



Мариуполь после российских обстрелов / Фото из телеграм-страницы "Мариуполь сейчас"

Видели ли вы убитых людей?

Нет, не видел. Видел рядом с маленькой часовней уже зарытые могилы.



Братские могилы в Мариуполе, личность многих жертв невозможно установить / Фото "Суспільного"

Сколько их было?

Не могу точно сказать, потому что людей вроде каждый день хоронили. Но в тот момент, когда я ездил туда, их было 4 – 5. Потом, когда мы ехали, сказали, что там уже больше этих могил стало.

Какие у вас были ощущения от разбитого Мариуполя с могилами?

Не очень хорошее впечатление, когда я впервые заехал в этот город. Потому что до этого я никогда такого не видел.

Вы понимаете, что это российская армия совершила?

Да, но и не только. Потому что война не в одну сторону шла. Противник тоже стрелял и тоже использовал артиллерию. Понятно, что мы зашли на вашу территорию, но не только российская армия наносила вред этому городу.

Авиабомбы Украина не сбрасывала.

Это так.



Мариуполь после российских обстрелов / Фото из телеграм-страницы "Мариуполь сейчас"

Вы видели гражданских? Общались с ними?

Да, видел много гражданских, которые были в Мариуполе. Возле большого торгового комплекса "Метро". Люди, которые шли в ту сторону, просили нас подвезти. Говорили: "Подвезите нас до "Метро", вы в ту сторону?" Мы их подвозили и общались с ними. Они говорили, что "надо только уезжать отсюда". Такого не было, что "вот, вы там пришли на нашу территорию, вы все разграбили". Они просто просили о помощи, и мы им помогли.

А не было ли мысли, что они просто вас боялись, потому что вы были вооружены?

Не знаю. Если бы они были другого мнения – так и говорили бы. Мы тоже видели. Когда мы были под Угледаром (город в Волновахском районе Донецкой области) – были люди, которые говорили: "Зачем сюда пришли?" Говорили о своей позиции. И на их слова им никто ничего не плохого не сделал.



Мариуполь, погибший гражданский от российских обстрелов / Фото из телеграм-канала "Азов-Мариуполь"

Важно о боях за Мариуполь ! Город с населением в полмиллиона находился под постоянными обстрелами с первых дней вторжения россии. Оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты с воды, неба и суши. В частности, били по коммунальным предприятиям, технике, автобусам, которыми пытались эвакуировать мирное население. Россияне целенаправленно уничтожали железнодорожную станцию, станцию переливания крови, склады с продовольствием и медикаментами, вышки мобильных операторов, магистральный водопровод. В городе не было света, воды, отопления, связи и продуктов.



Многие гражданские оказались в окружении, без возможности выбраться. Часть жителей Мариуполя насильно вывезли в россию. Вокруг уничтоженного города россияне развернули 4 фильтрационных лагеря, в которых людей удерживают перед депортацией в россию.

"Нас взяли в окружение: некоторые военные сами застрелились и подорвались"

Как вы получили ранения?

Это произошло, когда мы приехали из Мариуполя на другое направление. Сначала мы стали в Степном, где Новая Михайловка. А потом, через 4 – 5 дней, нас отправили под Угледар. С правой стороны было Никольское. Мы стояли там около месяца, нам сказали: "Заезжаете туда, держите оборону". Позади нас было село Егоровка. Это считалось нашим тылом. Оттуда поехали наши военные.

Мариуполь после вторжения россии / Фото Telegram-страница Мариупольского городского совета

После этого нас взяли в окружение в селе Павловка. Мы собрались с командирами групп. Там уже не было взводов, а лишь маленькие группы по 3 – 4 человека. Решили выходить из окружения через лесополосы, которые были рядом. В 3 часа ночи мы начали выходить из Павловки. До 4:40 шли, и все было хорошо. Мы шли в сторону Никольского по балке. Думали зайти в тыл к себе.

Мы шли и натолкнулись на блокпост, который к тому моменту выкопали уже украинские военные. Они заняли полностью оборону позади нас. Наши, которые были позади, побежали в другую сторону. А я остался с 12 людьми впереди. Началась перестрелка. Мне попали в руку. Из 12 человек трое попали в плен, а все остальные погибли.

Как вы считаете, то, ради чего они погибли – стоило?

Я думаю, что нет. Тем более, некоторые сами застрелились и сами подорвались. Не могу ответить, за что они там и как.

Сами застрелились, вы это видели?

Да, при мне. Мои же подчиненные.



Российский военнопленный Илья Юн / Скриншот с видео

Сколько людей там застрелились?

Один застрелился и один подорвался. Как-то так получилось, что в конце нас осталось три человека, попавших в плен.

Что вы, как командир, хотели бы сказать родственникам застрелившихся?

Этим родственникам я сам приеду и расскажу, как их сыновья и мужья погибли. Поэтому, дай бог, если все выйдет и будет обмен, то планирую вместе со своими товарищами, также попавшими в плен, поехать и рассказать все.

"Того, кто отказывался – забирала военная полиция": о заезде в Украину

Какова цель этой так называемой "спецоперации"? Вы пришли "освободить" от чего?

Первые полтора месяца у нас вообще не было никакой связи – ни с родными, ни информации никакой не знали. Какие нам давали приказы – те мы и выполняли. Нас не то что загнали, мы заехали на территорию, и все. После этого у нас не было никакой информации, нам просто поступали приказы. Когда мы второй раз уезжали, того, кто отказывался – забирала военная полиция. Что с ними дальше было – мы тоже не знаем.

Много военных отказывалось?

У нас 3 – 4 человека отказались. Были такие и из других подразделений. Я не могу сказать точное число, но люди отказались. Это было уже 8 марта.

"Это война. Мы выполняем приказы": об убийстве украинских защитников

Вам не кажется, что вас обманули?

Не могу сказать, что обманули. Как вы сказали – есть честь офицера, я выполнил приказы, после этого мы уже могли что-то сказать. Если бы были приказы о гражданских, а их не было... Я выполнил только то, что мне говорили.

А приказ убивать украинских военных на украинской территории – это что? Совесть здесь у вас чистая?

Это война. Мы ваших убиваем,а вы наших. Не могу ответить на вопрос, нам просто ставили задание, и мы выполняли то, что было на поле битвы.

"Русский мир" сейчас в Мариуполе хорошо выглядит, по вашему мнению?

Когда я заезжал в Мариуполь, он не был в таком состоянии. Я не видел его до и не могу сказать, что там после того, как были все. Сгоревшие и разрушенные дома после авиабомб и артиллерии.

Вы хотели бы, чтобы ваша семья там жила во время боевых действий?

Скорее всего, нет.

Вы понимаете, что там очень много было гражданских, в том числе и детей?

Да. Но по словам командования, когда мы заходили в город, командирам сказали, что там нет ни одного мирного жителя. После того, как наши уже начали заходить, увидели много гражданских.

Вам известно, что именно россияне не разрешали мирным людям уезжать из Мариуполя?

Не могу ответить на этот вопрос. Конкретно я и находившиеся рядом люди, наоборот, помогли всем мирным. Там были остановки, где люди стояли и ждали, пока их увезут.

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Вы знаете, что из Мариуполя насильно вывозили людей в россию?

Нет, вот этого не знаю, нам показывали видео. Не был свидетелем такого.



Мариуполь, район "Метро", насильственная депортация местного населения в россию / Скриншот с видео

Факты о том, что российские солдаты изнасиловали детей и женщин в Украине, известны вам?

Нам рассказывали... Мне уже здесь показывали видео из Бучи и Ирпеня. Но до этого не слышал и ничего подобного не видел.

ООН после 24 февраля получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими войсками в Украине. И это только "верхушка айсберга".

Как вы относитесь к этому?

Это нехорошо со стороны людей, которые пришли сюда и занимаются таким. Их просто судить нужно за это.

"Можно уехать и не вернуться": оккупант обратился к другим росинам

Если бы пришли к вам, в ваш дом, к вашей жене, вы бы защищали все?

Понятно, что да.

Чем занимается ваша жена? Она знает, что вы в плену?

Она знает. Я уже дважды ей звонил по телефону, я есть в списках на обмен. Уже с ней говорили обо всей этой ситуации.

Что она об этом думает?

Что она может думать? Она просто женщина военнослужащего и не может принимать никаких решений. В принципе, как и я.

Как вы думаете, почему она уехала из Севастополя?

Потому что на последних видео, которые нам показывали, были видны взрывы там. Она правильно сделала, что уехала из Севастополя. По факту, она там одна.

Что бы вы хотели сказать своему президенту?

Президенту я ничего не хочу сказать, могу только сказать людям, смотрящим это видео, другим военнослужащим.

А почему президенту нет? Считаете, что он делает все верно?

Затрудняюсь ответить. Хочу сказать только, чтобы процесс обмена с пленными происходил как можно быстрее. Потому что как на территории россии, так и на территории Украины есть пленные. А людям, которые смотрят это, нужно думать перед тем, как ехать сюда. Когда нет семьи и родителей – можешь ехать сюда, зарабатывать деньги, которые ты хочешь заработать. А если есть близкие люди, то лучше подумать, ехать сюда или нет.

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То есть если нет родителей, то можно ехать ?

Не то что можно. Можно уехать сюда и не вернуться. Это каждый человек должен понимать.

Если бы вернули время вспять, вы бы приехали сюда?

Нет. У нас отказывались люди. Не то что нас заставили, но нас просто посадили и повезли.

Украина – суверенное и независимое государство. Вооруженные Силы будут защищать наш суверенитет и целостность до полного освобождения всех территорий. Каждый оккупант, пришедший на нашу землю убивать, должен помнить, что здесь его ждет только справедливая расправа. Призываем каждого врага, выполняющего преступные приказы, сдаваться в плен или возвращаться в россию, чтобы уберечь свою жизнь.