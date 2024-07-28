Как в Украине будут выключать свет 29 июля

В понедельник, 29 июля, электроэнергию в домах украинцев снова будут выключать по графику. Однако отключения начнутся только после обеда.

29 июля графики начнут действовать с 16.00.

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Когда завтра не будет света

В "Укрэнерго" сообщили, что завтра с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений.

В другие часы ограничения не предусмотрены.

К слову, в компании отмечали, что самый сложный период в энергосистеме остался позади. В августе и сентябре отключения будут значительно меньше.

Есть перспективы, что в сентябре и октябре отключений электроэнергии не будет совсем, а если и будут, то минимальны.