Если что-то будет, то в октябре, – боец ВСУ Карась оценил угрозу наступления из беларуси

В Украине уже несколько месяцев обсуждают возможное наступление белорусских войск, однако они только проводят учения у границ. Боец ВСУ предположил, что если беларусь все же решит пойти на Украину, то, вероятно, это будет уже осенью.

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он подчеркнул, что в вопросах угрозы с беларуси нужно доверять оценкам разведки и Офиса Президента.

К теме У Зеленского показали, как готовятся к возможному наступлению из беларуси

По его словам, пока нет никаких переживаний по поводу наступления со стороны беларуси.

"Белорусская армия может наступать 2 или 3 эшелоном за "русскими ваничками". Им понравился Чернобыль, они снова туда хотят. Пусть, может, уже себе там воюют с нашими чупакабрами", – шутит военный.

Карась отметил, что чтобы белорусы могли наступать, им нужно еще около 10 – 20 тысяч российских военных, которые бы шли впереди. "Но нет и этих 10 тысяч в россии. Они сейчас на Херсонщину перебрасывают войска из Славянского направления ", – рассказал боец ВСУ.

Поэтому, по его мнению, пока беларусь абсолютно не представляет угрозы для Украины. Они просто растягивают наши войска, отвлекают внимание и создают панику.

Если там что-то и будет, то разве что на октябрь. Но я не знаю, где у них могут взяться такие войска для этого,

– подытожил Карась.

Смотрите полное интервью с Евгением Карасем: видео 24 канала



Кстати, в Генштабе ВСУ заявили, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация в течение недели остается контролируемой. Признаков того, что из беларуси готовится наступление, нет, но есть угроза провокаций.

В то же время, остается угроза и ракетных и авиационных обстрелов со стороны беларуси. Она будет продолжаться еще не менее 3 месяцев. Добавим, что утром 28 июля с территории беларуси по Украине было выпущено около 25 ракет. Моменты попали на фото.