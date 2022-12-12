Что может стать толчком наступления белорусов на Украину?

У белорусской армии нет мотивов воевать против Украины. Однако все еще существует опасность, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко отдаст соответствующий указ.

Об этом сказал руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. Он отслеживает ситуацию на границах региона, граничащего с Беларусью.

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"Мне нравится фраза "неспровоцированная война в Украине", вот ключевая фраза. Если будут делать какие-то провокации, то только приказ заставит белорусскую армию перейти границу. Какого-то подъема там не состоится, потому что у них нет мотива. Приказ может быть", – считает Коваль.

Приказ может не выполнить

По мнению главы ОВА, есть возможность, что белорусы не захотят выполнять приказ Лукашенко, поскольку были случаи, когда разрезали колеса, спускали дизель в машинах.

Можно делать вид, что ты активно настроен на прорыв, но думать долго. Но риск приказа есть, это нужно понимать, – отметил Коваль.

Сколько времени нужно для выполнения приказа

Если же белорусский диктатор таки прикажет ворваться в Украину, то, как отметил Коваль, реализуется это через несколько недель. По словам главы ОВА, чтобы все начало отстраиваться или даже просто выстраиваться, нужно время. Украинские военные смогут отследить подобные планы.

Для начала наступления белорусы должны сосредоточить батальонные тактические группы на границе. Однако, по мнению Коваля, сформировать их белорусам будет сложно.

"Они же 39 под Киевом имели... их не спасло. Думаю, что минимально такое же количество должно быть здесь. А сформируй его, попробуй. Даже чисто логистически", – рассказал руководитель ОВА.

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