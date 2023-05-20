Пригреет как летом: где в мае ждать +30 градусов, синоптик удивил прогнозом

В ближайшие дни погода в Украине будет носить летний характер. Кое-где столбики термометров даже подскочат до +30.

В эти выходные в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет 24 Канал.

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Где будет +30 градусов

По словам синоптика, что в ближайшие дни погодные условия в Украине будут носить летний характер.

В результате прогрева воздушной массы днем максимальная температура превысит +25, а в южной половине местами не исключено и +30 градусов,

– прогнозирует Кибальчич.

Также отмечает, что заметно теплее станут и ночи. Более того, среднесуточная температура окажется выше средних многолетних показателей на 2 – 4 градуса. Впрочем, в западных и северных областях – близко к норме.

В то же время Кибальчич добавляет, что слабо выраженные атмосферные фронты все же повлияют на некоторые области, поэтому днем пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, важно знать, что на фоне высоких дневных температур, низкой влажности воздуха и длительного отсутствия осадков на территории большей части нашего государства снова ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Подробный прогноз на выходные

Суббота, 20 мая

Кибальчич рассказал, что в субботу, 20 мая, в западных областях местами днем местами ожидается небольшой дождь, гроза. Температура воздуха +19…+24 градусов. Между тем на Севере переменная облачность, без осадков. Однако днем на юге Киевской области возможны небольшие дожди и грозы. Температура также +19…+24. В центральных областях Украины также днем пройдут кратковременные дожди с грозой. Пригреет до +22...+27 градусов. На Юге же будет без осадков, а температура воздуха будет +25...+30. На Востоке небольшой дождь, возможна гроза, +22...+27 градусов.

Воскресенье, 21 мая

В западных и северных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью +7…+12, днем +18…+23. В центральных регионах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду. Температура ночью +9…+14, днем +20…+25. На юге ночью без осадков, днем в Одесской и Николаевской местах пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью +11...+16, днем +24...+29. На Востоке ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24.