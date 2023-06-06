Когда наконец-то пригреет до +30: синоптик назвал точную дату

В начале недели в Украине еще сохранится прохладная погода. Однако уже скоро пригреет до +30 градусов.

Где и когда ждать летней жары, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда наконец потеплеет

Кибальчич отметил, что повышение температуры начнется, вероятно, со второй половины этой недели. Дожди с грозами ожидаются преимущественно в западных и северных областях. В конце недели осадки распространятся уже на большей части Украины.

Во вторник, 6 июня, ночью лишь +9…+14 градусов. На Востоке еще меньше – +5...+10. Однако днем в Украине будет +21...+26.

В среду ночью +10…+15. Днем уже до +27. Впрочем, на Западе только 16 – 21 градус тепла. Далее, 8 июня, ночью до +16, днем до +28.

Заметим, что стремительного потепления, как раньше вместе с синоптиками рассказывал 24 Канал, действительно не будет. Температура поднимается постепенно.

В пятницу, 9 июня, ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28. На Юге до +30,

– отметил Кибальчич.

Ночью субботы столбики термометров будут достигать +13...+18 градусов. Днем +23...+28.