Когда будет безопасно возвращаться в освобожденные города: ответ МВД
9 апреля 2022 , 17:40Читати новину українською
В МВД пока не рекомендуют жителям Киевской и Черниговской областей возвращаться в освобожденные от оккупантов города.
Многие люди пробуют возвращаться уже сейчас. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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В городах тысячи мин и взрывчаток
Работники МЧС работают целый день. Только за прошедшие сутки спасатели обезвредили более 6 тысяч взрывчаток. Поэтому есть опасность.
Большая просьба: будьте осторожны,
– сказал Денисенко.
Сказать, что вернуться можно будет завтра – послезавтра – очень трудно.
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