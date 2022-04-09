Когда будет безопасно возвращаться в освобожденные города: ответ МВД

В МВД пока не рекомендуют жителям Киевской и Черниговской областей возвращаться в освобожденные от оккупантов города.

Многие люди пробуют возвращаться уже сейчас. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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В городах тысячи мин и взрывчаток

Работники МЧС работают целый день. Только за прошедшие сутки спасатели обезвредили более 6 тысяч взрывчаток. Поэтому есть опасность.

Большая просьба: будьте осторожны,

– сказал Денисенко.

Сказать, что вернуться можно будет завтра – послезавтра – очень трудно.

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