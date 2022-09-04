Уже скоро, – военный эксперт предположил, когда будет ощутимо влияние ленд-лиза
В начале октября для Украины наконец-то заработает ленд-лиз, который подписали США. Эффект от программы будет прежде всего количественным.
Речь идет о совсем других логистических путях снабжения оружием и боеприпасами. Но главное – их количество. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Он предполагает, что США будет осуществлять поставки большего количества легкобронированной и труднобронированной техники. "Это повлияет именно на эффективность контрнаступательных действий", – подчеркнул Коваленко.
По мнению обозревателя, настоящий эффект от действия ленд-лиза мы сможем ощутить в конце 2022 – начале 2023 годов.
Украина будет получать помощь на безоплатной основеОтметим, что в конце сентября в США завершается фискальный год, а уже в октябре заработает долгожданный ленд-лиз для Украины. Пока мы получаем от американцев военную помощь, за которую не нужно будет возвращать средства. До конца 2022 года, убежден Коваленко, Украина будет обеспечена в полной мере:
- боеприпасами для артиллерии;
- оборудованием для создания максимально выгодных условий для осуществления контрнаступательных действий;
- ракетным оружием;
- ББМ.
Большое количество позиций, добавил обозреватель, является тайным. "В случаях, когда нам говорят официально "нет", это не значит, что неофициально, они не говорят "да", – сказал Коваленко.
Американцы не говорят открыто о некоторых образцах, чтобы у россиян не было возможности напрямую противодействовать этой технике.
Если придет информация, что Украина может получить высокотехнологичный БПЛА разведывательного или ударного типа от США, россия будет собирать со всей территории остатки Р-330 "Житель", чтобы использовать его для подавления этих типов БПЛА,
– объяснил Коваленко.
Ленд-лиз для Украины: коротко
- 9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей одобрила документ еще 28 апреля. Согласно программе, США смогут поставлять Украине оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре.
- Тема ленд-лиза вызывает немало споров. В частности, информация о конкретных суммах и видах вооружения, которые могут поставляться в рамках этой программы, остается неизвестной. Более того, обсуждается вопрос предоставления грантовой помощи вместо ленд-лиза, ведь сегодня Украина находится в условиях экономической стагнации.
- По словам военного эксперта Олега Жданова, заводы в США уже работают в три смены, чтобы предоставить нам необходимое вооружение. Он не исключает, что программа будет действовать не до окончания войны, а пока ВСУ не будет полностью переоснащена на западные образцы вооружения.
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