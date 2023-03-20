Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что кроме основного плана могут быть и дополнительные в случае, если что-то пойдет не так.

"Коррективы возможны вследствие того, что меняется боевая ситуация, могут возникать определенные обстоятельства, события, которые могут измениться, и через месяц мы уже можем обсуждать несколько иной сценарий, возможно, о том, что наше контрнаступление наоборот ускорится", – добавил эксперт.

Что может повлиять на контрнаступление ВСУ

Прежде всего сейчас скорость контрнаступления напрямую зависит от скорости поставки западного оружия и техники Украине, подчеркнул Мусиенко. Боевые действия зависят от снабжения боеприпасами, танками и т.д.

Речь идет не об одной или двух ротах танков или танковом батальоне. Речь идет о том, что Украине необходимо как минимум получить то, о чем говорил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время предыдущего "Рамштайна" – это 150 – 170 танков.

– подчеркнул говорящий.

Во-вторых, к контрнаступлению должны быть готовы украинские резервы. Речь идет о должном количестве подразделений, которые сейчас не участвуют в активных боевых действиях, а находятся за границей на полигонах стран НАТО и проходят соответствующую обучение и обучение.

В-третьих, могут появиться так называемые "черные лебеди" (непрогнозируемые события - 24 Канал), заметил Мусиенко. Они могут касаться как одной, так и другой стороны этой войны.

Сказать, что наступление будет 9 мая – это очень хорошо, но нам следует понимать, что может быть и план Б, что это не произойдет 9 мая, а возможно, произойдет позже; и план С, что это, возможно, будет еще позже; и план D, что это, возможно, произойдет даже раньше 9 мая,

– резюмировал Мусиенко.

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