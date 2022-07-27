Когда украинцы увидят серьезное контрнаступление ВСУ: экс-работник СБУ назвал сроки

Масштабное контрнаступление ВСУ уже близится. В войне наступил такой момент, когда российские войска практически не могут продвигаться вперед.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего. Он дал прогноз, когда именно произойдет серьезное контрнаступление ВСУ.

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Когда произойдет контрнаступление

Ступак сравнил русскую армию с бульдозером – он шел вперед, выгребал землю, но остановился. По его мнению, сейчас наступил такой момент, когда украинские военные еще не могут масштабно идти вперед, но российские оккупанты уже не способны сильно это сделать.

С каждым взрывом на очередном складе боеприпасов, мостах, командных пунктах Украина постепенно начинает перетаскивать весы на свою сторону.

Ступак отмечает, что сейчас подразделения ВСУ постепенно, но регулярно продвигаются вперед. Есть определенная динамика, которая в ближайшее время имеет все шансы ускориться.

Все идет постепенно, шаг за шагом. Вижу динамику. Думаю, что в ближайший месяц сможем увидеть серьезное контрнаступление наших военных, – подчеркнул Ступак.

Ступак о том, когда будет контрнаступление от ВСУ: смотрите видео

Оружия в Украине уже достаточно для контрнаступления – мнение советника главы МВД

Как считает советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, сейчас в Украине накопилось достаточно оружия, чтобы проводить определенное контрнаступление. На некоторых направлениях защитники постепенно продвигаются вперед.