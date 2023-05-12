Россия выбрала путь войны – мы будем мощными в бою, – Зеленский о способах достижения мира

Украинский лидер в очередной раз очертил, за что борются ВСУ и все граждане нашего государства в войне с Россией. В то же время Владимир Зеленский отметил, какой "мирный диалог" с врагом является наиболее эффективным.

В свежем интервью президент Украины подчеркнул, что с Россией можно говорить только с позиции силы, ведь в Кремле считают, что "имеют право" распоряжаться судьбой других людей. Также, по его словам, мы, в частности, боремся за то, чтобы в соседнем государстве не считали, что Украина – "часть их территории".

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Единый подход

Украинский лидер констатировал, что для нас как нации важны ценности свободы, а мотивируют людей, в том числе, наступательные действия, которые приведут к миру в нашем государстве и, очевидно, во всей Европе.

К сожалению, с Россией, кроме силы, мира добиться невозможно. Предстоит результат применения соответствующих сил на поле боя. Они ничего не понимают, кроме такого подхода. Что ж, они избрали путь войны. Так что мы будем мощными на поле боя,

– заявил Зеленский.

Кроме того, он сказал, что диалог с западными партнерами строится на равных – то есть без "взгляда сверху". Поэтому и Зеленский не чувствует, что есть определенное давление из Европы или США по поводу потенциального контрнаступления Вооруженных Сил.

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