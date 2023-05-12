Владимир Зеленский поделился, что террористы в некоторых районах уменьшили количество обстрелов за день. И сделали это, очевидно, не по гуманным причинам.

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Санкции действуют на ВПК России

Уменьшить дневное количество обстрелов страну-террористку вынудили именно западные санкции, ведь они повлияли и на оборонную промышленность России. Конечно, на складах агрессорки еще есть ракетные и артиллерийские боеприпасы, однако их истощение уже заметно.

У них все еще много на складах, но… мы уже видим, что они уменьшили обстрелы за день в некоторых районах,

– сказал Владимир Зеленский.

Несмотря на это, в Кремле все же находят способы обходить некоторые западные ограничения. Следовательно, Президент Украины призвал партнеров нацеливаться на тех, кто помогает России обходить запреты.

Нехватку оружия заметила британская разведка

Британские разведчики также заметили нехватку оружия у страны-агрессорки. Выражается она, в частности, выбором ракет, которыми страна-террористка бьет по Украине.

Так, в ночь на так называемый День Победы русские корабли выпустили восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS. Применение такого типа ракет было только второй раз за последние два месяца. И это при том, что до марта российский флот часто запускал SAGARIS по Украине.

Поэтому, вероятно, Россия временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

Как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они первоначально планировали,

– подчеркнули разведчики.

По мнению британских разведчиков, в краткосрочной перспективе Россия может рассматривать крылатые ракеты как ключевое средство для нанесения ударов вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений. А в стратегическом плане – как ракеты, которые могут играть важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.