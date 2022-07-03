А также от того, насколько вражеским войскам удастся нанести удары в направлении Славянска. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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От чего зависит "пауза" в войне

По его словам, потом россияне вынуждены будут перегруппироваться. Все потому, если наши подразделения отходят до Северска, агрессору нужно будет усиливать ту группу войск, которая находится возле Ямпеля, откуда они и развивали наступление.

Также это зависит от того, как будут продолжаться бои за Луганскую область.

Кроме того, влияет и тот фактор, насколько уничтожат склады с боеприпасами во временно оккупированных территориях и командные пункты. Это внесет коррективы во вражескую логистику – произойдет серьезный сбой.

Поэтому это может произойти ("пауза" в войне – 24 канал) где-то на август месяц 2022 года,

– считает Мусиенко.

Однако все зависит от динамики событий.

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