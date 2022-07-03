А також від того, наскільки ворожим військам вдасться завдати ударів у напрямку Слов'янська. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
До слова ЗСУ загнали ворога в точкові бої, – військовий експерт про досягнення на Сході
Від чого залежить "пауза" у війні
За його словами, потім росіяни вимушені будуть перегруповуватись. Все тому, якщо наші підрозділи відходять до Сіверська, агресору треба буде посилювати ту групу військ, яка є біля Ямпеля, звідки вони й розвивали наступ.
Також це залежить від того, як триватимуть бої за Луганську область.
Крім цього, впливає й той чинник, наскільки знищать склади з боєприпасами у тимчасово окупованих територіях й командні пункти. Це внесе корективи у ворожу логістику – станеться серйозний збій.
Тому це може статися ("пауза" у війні – 24 канал) десь на серпень місяць 2022 року,
– вважає Мусієнко.
Однак все залежатиме від динаміки подій.
Назвали місяць, коли може відбутись "пауза" у війні: дивіться відео
Ворог закріплюється в Лисичанську: головне
- У Генштабі підтвердили, що росіяни справді закріплюються в Лисичанську. Також ворог вів наступ поблизу Білогорівки, але змушений був відійти.
- Росіяни вже повідомляли про начебто "взяття" Лисичанська, проте у Нацгвардії це спростували.
- За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, саме в Лисичанську зараз – головний "театр бойових дій" на Сході.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що росіяни кинули на Лисичанськ, мабуть, всі сили і атакують місто з незрозумілою жорстокою тактикою.