Противник зазнає втрат. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Мусієнко.

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За його словами, українська армія реалізовує дуже важливу стратегію у межах маневрової оборони, яка спрямована на виснаження ворога.

Зараз деякі скептики говорять про ризики потенційної втрати Луганщини. Однак я бачу ситуацію з іншого боку,
– зазначив Мусієнко.

Він постійно відстежував динаміку подій у квітні, коли росіяни відступили з Київського напрямку і провела підготовку до активних наступальних дій на Сході. То тоді, з російської точки зору, фронт мав виглядати так:

  • з Півдня вони хотіли прорватись у район Гуляйполя і далі рухатися на північний схід. Тобто повністю "закрити" Донеччину;
  • а з Півночі вони мали прориватись через Ізюм, Харківщину. І так замкнути кільце довкола українського угруповування військ.

Тому те, що українські сили оборони зуміли нав'язати противнику сценарій ведення бойових дій. Відтак зуміли загнати ворога у точкові бої, зведені до трьох напрямків – Лисичанськ, Бахмут і Слов'янськ. Це досягнення,
– наголосив Мусієнко.

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Найгарячіша ситуація – на Донбасі

  • Основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні позицій в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Крім того, ворог наступав поблизу Білогорівки, але успіху не мав, тому відійшов.
  • На Слов’янському напрямку росіяни обороняються. Вони обстріляли населені пункти Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки.
  • Неодноразово безуспішно намагалися штурмувати Мазанівку. Отримали відсіч та відійшли.
  • Армія агресора також обороняє раніше захоплені позиції на Харківщині. Вони безжально обстрілюють регіон.

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