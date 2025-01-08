Когда будет похолодание по всей Украине: ударят ли лютые морозы уже в скором времени

Несмотря на то, что уже 8 января, погода в Украине продолжает удивлять аномальным теплом. Морозов преимущественно нет даже ночью. Более того, днем местами до +17 градусов.

Когда же придет похолодание и будет ли оно резким, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Похолодание в Украине

Синоптики прогнозировали, что 8 – 10 января температура воздуха ночью будет от +6 до -1 градуса. Днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях +3 – +11 градусов. На остальной территории +7 – +14. Однако в Крыму ночью +5 – +10 градусов, а днем +12 – +17.

Также в Укргидрометцентре предупреждали, что на Западе, Севере, в большинстве центральных и Харьковской областях временами будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью 8 января и в течение суток 10 января в Карпатском регионе умеренные осадки. На остальной территории – без существенных.

Ночью и утром 8 января в западных областях на дорогах местами гололедица.

В ближайшие трое суток ветер преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, 8 января в Карпатах, Крыму и Приазовье, в пятницу на Западе местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, уже с 11 января в Украине ожидается похолодание. Так, ночью в западных, центральных и северных областях уже ударятся морозы, – до -4 градусов. На Востоке и Юге еще, вероятно, удержатся небольшие плюсы.

Днем на Западе и Севере преимущественно -1 – +1, в центральных областях +2 – +6 градусов, на Востоке и Юге +4 – +7.

Ориентировочный прогноз погоды на 11 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Вероятно, 12 января в части областей температура снизится еще на несколько градусов. Впрочем, даже -10 пока не ожидается.

Кстати, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в январе 2025 года предполагается в пределах 0 – -3 градусов; в Крыму, Закарпатской, Одесской и Херсонской областях 0 – +2. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.