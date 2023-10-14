Когда будет похолодание в Украине: ударят ли морозы в ближайшие дни
Источник:Укргидрометцентр
В последние дни недели на территории Украины сохранится еще очень теплая погода. Кое-где столбики термометров даже достигнут +25 градусов. Впрочем, похолодание уже на пороге.
Если еще не приготовили теплые вещи, сделайте это немедленно. Совсем скоро в Украине снизится температура, передает 24 Канал.
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Когда ждать похолодания
Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что в субботу, 14 октября, в Украине будет тепло и без осадков. Ночью +3...+9 градусов. Впрочем, на Западе и Юге до +13. Днем пригреет до +18...+24 градуса.
Ночью воскресенья, 15 октября, столбики термометров достигнут +8...+14. Днем ожидается 17-22 градусов. Однако в Одесской области пригреет даже до +25.
В понедельник (16 октября – 24 Канал) снижение температуры на 3 – 5,
– предупредили синоптики.
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Заметим, что, по данным на картах Укргидрометцентра, далее столбики термометров продолжат опускаться. К счастью, ни заморозки, ни сильные морозы синоптики пока не прогнозируют.
Да, ночью вторника на Западе уже +1...+3. Кстати, холодно будет и днем всего +8...+10.
Теплее всего будет на Юге. Правда, и там выше +15 градусов, вероятно, уже не будет. Пока синоптики прогнозируют только +12...+14.
Заметим, что первая половина следующей недели, возможно, будет дождливая. Однако затяжные ливни и грозы синоптики пока не прогнозируют.
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В каких областях будет лить в воскресенье
- Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что 15 октября по части регионов пройдут дожди.
- Так, в западных областях ожидается небольшой дождь, а днем уже умеренные осадки.
- На севере ночью без существенных осадков. Но днем также пройдут умеренные дожди.
- В центральных областях 15 октября без осадков. Лишь вечером местами небольшой дождь.