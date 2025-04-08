Когда придет потепление и будет ли оно резким

В течение всей недели в Украине будет держаться холодная погода. Кое-где температура воздуха будет даже достигать -9 градусов.

Когда же ждать потепления, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине

Наталья Птуха отметила, что пока говорить о каких-то практических значениях. Впрочем, по предварительным прогнозам, до 14 апреля резкое похолодание не ожидается.

В дальнейшем, конечно, вероятность есть. Потому что в апреле температурные показатели, если говорить об абсолютных максимумах, могут быть намного выше. В истории даже до +30 градусов было зафиксировано,

– подчеркнула синоптик.

В то же время добавила, как будет в этом году, – пока невозможно сказать. Впрочем, конечно, после холода теоретически должно уже быть потепление.

"И надеемся, что все же в условиях, что весеннее солнце уже выше над горизонтом, оно лучше будет прогревать приземный слой воздуха", – отметила Наталья Птуха.

Добавим, в Укргидрометцентре предупредили, что ночью и утром 9, 10, 11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Это II уровень опасности, оранжевый.

Кстати, синоптик также рассказывала, что по предварительным оценкам, апрель в Украине ожидается все же немного выше климатической нормы. Впрочем, все зависит от того, какой будет вторая половина месяца, – будут ли потом гораздо более высокие значения.

"Пока об этом не можем говорить. Видим, что пока все идет в таких достаточно сдержанных пределах. Кое-где, возможно, даже будут ниже климатической нормы показатели именно для первой декады. Все зависит от второй половины апреля", – подчеркнула Наталья Птуха.