Когда в Украине будет потепление
В Украине снова снизилась температура. Синоптики прогнозировали, что местами еще может ударить мороз до 10 градусов. Впрочем, средняя месячная температура будет выше нормы.
Когда же ждать потепления, будет ли оно в ближайшие дни, со ссылкой на прогнозы синоптиков, пишет 24 Канал.
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Когда потеплеет
Недавно в комментарии NV Наталья Птуха рассказывала, что следующая неделя уже будет теплее, впрочем, и более дождливым.
"Будет больше облачности, а морозы ночные ослабнут. И в дневные часы воздух слишком прогреваться не будет - из-за той же облачности", – отмечала синоптик.
В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в ближайшие трое суток – с 9 до 11 марта. Так вот, ночью еще 1 – 8 мороза, на побережье морей и Закарпатье, в понедельник в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, от 3 тепла до 3 мороза.
Днем 2 – 9 тепла, 9 марта на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области, 10 – 11 марта в западных и юго-западных областях 7 – 12 градусов, 11 марта на Закарпатье 11 – 16 тепла.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже во вторник, 12 февраля, заморозки, вероятно, будут только на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине и Донетчине. Впрочем, преимущественно только 1 – 2.
Днем в Украине может пригреть до +17. Однако, самая высокая температура в Крыму.
Добавим, Игорь Кибальчич ранее обнародовал прогноз на месяц. Так вот, отметил, что во второй декаде марта температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.
Уже после 18 – 20 марта будет преобладать западный и юго-западный перенос воздушных масс. Поэтому температурный фон, по-прежнему, сохранится выше нормы. Однако, с незначительными межсуточными колебаниями, в частности, в отдельные дни возможны ночные заморозки местами до 1 – 7 градусов, кроме Юга.