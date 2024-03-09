Когда в Украине будет потепление

В Украине снова снизилась температура. Синоптики прогнозировали, что местами еще может ударить мороз до 10 градусов. Впрочем, средняя месячная температура будет выше нормы.

Когда же ждать потепления, будет ли оно в ближайшие дни, со ссылкой на прогнозы синоптиков, пишет 24 Канал.

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Когда потеплеет

Недавно в комментарии NV Наталья Птуха рассказывала, что следующая неделя уже будет теплее, впрочем, и более дождливым.

"Будет больше облачности, а морозы ночные ослабнут. И в дневные часы воздух слишком прогреваться не будет - из-за той же облачности", – отмечала синоптик.

В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в ближайшие трое суток – с 9 до 11 марта. Так вот, ночью еще 1 – 8 мороза, на побережье морей и Закарпатье, в понедельник в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, от 3 тепла до 3 мороза.

Днем 2 – 9 тепла, 9 марта на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области, 10 – 11 марта в западных и юго-западных областях 7 – 12 градусов, 11 марта на Закарпатье 11 – 16 тепла.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже во вторник, 12 февраля, заморозки, вероятно, будут только на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине и Донетчине. Впрочем, преимущественно только 1 – 2.

Днем в Украине может пригреть до +17. Однако, самая высокая температура в Крыму.

Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавим, Игорь Кибальчич ранее обнародовал прогноз на месяц. Так вот, отметил, что во второй декаде марта температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.

Уже после 18 – 20 марта будет преобладать западный и юго-западный перенос воздушных масс. Поэтому температурный фон, по-прежнему, сохранится выше нормы. Однако, с незначительными межсуточными колебаниями, в частности, в отдельные дни возможны ночные заморозки местами до 1 – 7 градусов, кроме Юга.