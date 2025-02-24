В Украину идет потепление: когда ослабнут морозы

В Украине ожидается повышение температуры воздуха. Кое-где пригреет уже до +8 градусов.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление

Наталья Птуха отметила, что уже со вторника, 25 февраля, будет изменение синоптических процессов. Немного остается поле повышенного давления, то есть без осадков. Однако воздушная масса dct будет меняться, больше будет поступать с запада.

Поэтому температура в западных областях 25 – 26 числа уже -1 – -7 градусов, а днем уже даже +1 – +7 градусов. На остальной территории в эти дни остается -6 – -12 градусов,

– сказала синоптик.

Отметила, прохладнее всего на Востоке и Северо-Востоке. Ночью -16 градусов, днем от -2 до +4 градусов. Наталья Птуха подытожила, что в восточных областях, как и на прошлой неделе, до середины этой все же еще будут морозы как днем, так и ночью. Между тем в остальных областях, особенно на Западе, уже начинаются плюсовые значения в дневные часы со вторника.

Также представитель Укргидрометцентра рассказала, что последние февраля и первые дни марта будут с повышением температурных показателей. Особенно днем это будет ощущаться. Синоптик объяснила, что ночью еще все же из-за прояснения и влияние поля высокого давления, отсутствие осадков ожидается около -5 – -12 градусов на конец февраля.

На Востоке те самые -16 градусов еще могут оставаться, хотя, конечно будем уточнять, может немножко и там ослабнут. Но днем уже от -3 до +4 градусов, – это 27 и 28 февраля. Теплее всего в западных и юго-западных областях, – до +8 градусов вообще,

– отметила Наталья Птуха.

Будет ли это уже устойчивое потепление, – пока неизвестно. Впрочем, важно помнить, что март – это переходный месяц, который может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры.

Но пока тенденция сохраняется у нас, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, в дальнейшем синоптики будут уточнять, ведь ситуация может измениться.