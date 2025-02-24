Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління

Наталія Птуха зазначила, що вже з вівторка, 25 лютого, буде зміна синаптичних процесів. Трохи залишається поле підвищеного тиску, тобто без опадів. Однак, повітряна маса dct буде змінюватися, більше надходитиме з заходу.

Тому температура у західних областях 25 – 26 числа вже -1 – -7 градусів, а вдень вже навіть +1 – +7 градусів. На решті території в ці дні залишається -6 – -12 градусів,

– сказала синоптикиня.

Наголосила, найпрохолодніше на Сході й Північному Сході. Вночі -16 градусів, удень від -2 до +4 градусів. Наталія Птуха підсумувала, що у східних областях, як і впродовж минулого тижня, до середини цього все ж таки ще будуть морози як вдень, так і вночі. Тим часом у решті областей, особливо на Заході, уже починаються плюсові значення у денні години з вівторка.

Також представниця Укргідрометцентру розповіла, що останні лютого й перші дні березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо вдень це буде відчуватися. Синоптикиня пояснила, що вночі ще все ж таки через прояснення і вплив поля високого тиску, відсутність опадів очікується близько -5 – -12 градусів на кінець лютого.

На Сході ті самі -16 градусів ще можуть залишатися, хоча, звичайно будемо уточнювати, може трошки й там послабшають. Але вдень уже від -3 до +4 градусів, – це 27 і 28 лютого. Найтепліше в західних і південно-західних областях, – до +8 градусів узагалі,

– зауважила Наталія Птуха.

Чи буде це вже стале потепління, – поки невідомо. Втім, важливо пам'ятати, що березень – це перехідний місяць, який може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури.

Але поки що тенденція зберігається в нас, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,

– наголосила синоптикиня.

Додала, надалі синоптики будуть уточнювати, адже ситуація може змінитися.