Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Генштаба Анатолия Баргилевича в интервью "Главкому". Он отметил, что для внедрения системных ротаций, необходимо еще немного времени.

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Когда системные ротации могут заработать

Многие украинцы, которые пошли на войну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают вести борьбу почти три года. Несмотря на то, что Генштаб ранее анонсировал внедрение системных ротаций, их до сих пор нет.

Баргилевич отметил, что одной из задач команды главнокомандующего Александра Сырского, была разработка системы ротации и ее внедрение.

Системные ротации – это наша цель, и мы сделаем это. Чтобы подразделения, воюя на фронте, четко понимали этот механизм, могли идти на восстановление, отдыхали. Ротационный процесс мы планировали запустить уже в этом году. Но, к сожалению, пока это не удалось полностью, потому что противник ведет активное наступление,

– заявил Баргилевич.

Он добавил, что внедрение системных ротаций – амбициозная цель главнокомандующего и Генштаба ВСУ.

"Мы запустим этот процесс, просто надо еще немного времени", – подчеркнул он.

В то же время на вопрос о том, когда можно будет ожидать системные ротации, глава Генштаба ответил, что это будет сделано после стабилизации ситуации на фронте.