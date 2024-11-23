Повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Генштабу Анатолія Баргилевича в інтерв'ю "Главкому". Він зауважив, що для впровадження системних ротацій, необхідно ще трохи часу.

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Коли системні ротації можуть запрацювати

Багато українців, які пішли на війну з перших днів повномасштабного вторгнення, продовжують вести боротьбу майже три роки. Попри те, що Генштаб раніше анонсував впровадження системних ротацій, їх досі немає.

Баргилевич відмітив, що одним із завдань команди головнокомандувача Олександра Сирського, була розробка системи ротації та її впровадження.

Системні ротації – це наша мета, і ми зробимо це. Щоб підрозділи, воюючи на фронті, чітко розуміли цей механізм, могли йти на відновлення, відпочивали. Ротаційний процес ми планували запустити вже цього року. Але, на жаль, поки що це не вдалося повністю, тому що противник веде активний наступ,

– заявив Баргилевич.

Він додав, що впровадження системних ротацій – амбітна мета головнокомандувача та Генштабу ЗСУ.

"Ми запустимо цей процес, просто треба ще трохи часу", – наголосив він.

Водночас на питання про те, коли можна буде очікувати на системні ротації, голова Генштабу відповів, що це буде зроблено після стабілізації ситуації на фронті.