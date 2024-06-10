Когда в Украине будет сильная жара

Уже на этой неделе в части областей Украины ожидается сильная жара. Столбики термометров могут достичь +35 градусов.

Где и когда именно будет жара, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Также сказал, где будет больше всего осадков.

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Жара в Украине

Эксперт писал, что эта неделя ожидается дождливой и умеренно теплой, а на юге – жаркой. Самая высокая температура прогнозируется на среду.

Ночью 12 июня +14 – + 19 градусов. Днем +20 – +25, на Западе +17 – +22.

В южных и восточных областях +30 – +35 градусов,

– отметил Кибальчич.

Кстати, в среду на большей части территории Украины, за исключением Крыма и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

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Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Погода на неделю

Синоптик писал, что в течение недели территория Украины будет находиться преимущественно в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс, атмосферных фронтов различного типа.

Вследствие этого практически ежедневно будут идти дожди в сопровождении гроз. Также местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра.

По словам Кибальчича, наибольшее количество дождей стоит ожидать в западных и северных областях. Именно здесь местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы. Между тем более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.

Какую самую высокую температуру прогнозируют в июне

Ранее синоптик прогнозировал, что июнь на территории Украины будет теплым, местами жарким. Средняя месячная температура ожидается на 1,5 – 3 градуса выше средних многолетних показателей и будет колебаться в диапазоне +19,0 – +24,0.

Максимальные значения в отдельные дни могут достигать +31 – +36 (преимущественно в юго-восточной части). В пределах нормы месяц ожидается только на крайнем Западе, в Карпатском регионе, а также в районе Полесья.