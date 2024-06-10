Де й коли саме буде спека, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, де буде найбільше опадів.

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Спека в Україні

Експерт писав, що цей тиждень очікується дощовим та помірно теплим, а на Півдні – спекотним. Найвища температура прогнозується на середу.

Вночі 12 червня +14 – + 19 градусів. Вдень +20 – +25, на Заході +17 – +22.

У південних та східних областях +30 – +35 градусів,

– зазначив Кібальчич.

До речі, у середу на більшій частині території України, за винятком Криму та Приазов'я, очікуються короткочасні дощі та грози. Також вдень в окремих пунктах можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

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Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Погода на тиждень

Синоптик писав, що упродовж тижня територія України перебуватиме переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, атмосферних фронтів різного типу.

Внаслідок цього практично щодня йтимуть дощі у супроводі гроз. Також подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру.

За словами Кібальчича, найбільшу кількість дощів варто очікувати у західних та північних областях. Саме тут подекуди може випасти 1 – 2 місячних норми. Тим часом більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України.

Яку найвищу температуру прогнозують у червні

Раніше синоптик прогнозував, що червень на території України буде теплим, подекуди спекотним. Середня місячна температура очікується на 1,5 – 3 градуси вищою за середні багаторічні показники й коливатиметься в діапазоні +19,0 – +24,0.

Максимальні значення в окремі дні можуть сягати +31 – +36 (переважно у південно-східній частині). У межах норми місяць очікується тільки на крайньому Заході, у Карпатському регіоні, а також у районі Полісся.