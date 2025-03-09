По всей Украине ожидаются дожди: дата уже известна

В ближайшие дни в Украине осадков не будет. Впрочем, уже на следующей неделе дожди могут пройти во всех областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

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Когда будут дожди в Украине

В воскресенье и понедельник осадки в Украине ожидаются. Впрочем, уже 11 марта в западных областях пройдет местами небольшой, на Закарпатье днем умеренный дождь.

Температура ночью 10 –11 марта ожидается в пределах 0 – +5 градусов. Днем +13 – +18, на побережье морей +7 – +12 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в среду осадки ожидаются в большинстве областей.

Далее, 13 марта, дожди могут накрыть всю Украину. Впрочем, сильные ливни не ожидаются. Лишь кое-где пройдут небольшие осадки.

Когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что март всегда преимущественно более сухой.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметра, в Карпатах местами возможно 50 – 74 миллиметра, но это все равно меньше нормы.